KV Kortrijk met het kleinste verschil onderuit bij STVV na ongelukkige strafschop

KV Kortrijk heeft onderin geen goede zaak kunnen doen bij STVV. Op Stayen werd het 1-0 voor STVV, na een ongelukkig eigen doelpunt van Tom Vandenberghe bij een strafschop voor de thuisploeg. De tweede helft was een maat voor niets, STVV hield stand en pakte de zege.

Bernd Storck wijzigde zijn elftal op drie plekken tegenover het gelijkspel tegen KV Oostende. Wasinski, Gueye en Kristof D’Haene mochten hun opwachting maken in Sint-Truiden. Atemona, Bruno en Messaoudi verhuisden naar de bank.

KVK domineerde in de beginfase en eiste de bal op in het Daio Wasabi Stadium, maar het was wel de thuisploeg die voor het eerst kon dreigen. Hayashi kon bij twee voorzetten er telkens net niet bij. Na een kwartiertje kon KV Kortrijk voor het eerst dreigen, het leverde meteen een gevaarlijke kans op. D’Haene, terug in de ploeg, zwierde een heerlijke voorzet richting Gueye, maar de spits kopte net boven de lat. Kortrijk had de smaak te pakken, Schmidt moest een serieuze redding bovenhalen op een pegel van Kadri. Met ruim 65% balbezit had de Veekaa de controle op Stayen.

Penalty

Nadien ging het mooi op en neer. STVV kon dreigen via Koita, bij KVK werd er dan weer te slordig omgegaan met gevaarlijke counters. Zo’n vijf minuten voor de pauze ging Selemani neer in de Truiense zestien na contact met Teixeira. De Comorees claimde heel ostentatief een strafschop, door naar zijn open veter te wijzen, maar Jasper Vergoote vond het contact te licht en liet begaan.

Drie minuten later ging Koita aan de overkant neer na vermeend contact met Kadri. Vergoote zag een schwalbe en stond al klaar om Koita zijn tweede geel te geven, maar de VAR redde het vel van de STVV-winger. Na het bekijken van de beelden legde Vergoote de bal op de stip. Geen rood voor Koita dus, wel een strafschop voor de thuisploeg. Bruno knalde de elfmeter staalhard tegen de lat, maar via de rug van Tom Vandenberghe ging de bal ongelukkig in doel. Een koude douche voor de Kerels, die na een aardige eerste helft met een achterstand naar binnen moesten.

Gianni Bruno viert de 1-0 voor STVV. © Belga

Saaie boel

Na de pauze eiste STVV de bal wat meer op dan in de eerste helft, een gekraakt schot van Koita stierf op de hakken van Loncar. De wedstrijd werd een pak slordiger, de kwaliteit ontbrak wat aan beide kanten. STVV is meester in het vasthouden van een krappe voorsprong. De Kanaries gaven niets meer weg, maar creëerden ook niets meer. De tweede helft was een pak saaier dan de eerste, KVK kon geen vuist maken. Een slappe kopbal van Avenatti was het enige moment van dreiging.

STVV speelt het uit

Enkele offensieve wissels van Bernd Storck leverden niets op. KVK probeerde wel, maar kon o zo moeilijk kansen bij elkaar voetballen tegen de sterke Truiense defensie. STVV liet na om op de counter de match te doden, maar hield wel stand. STVV wint met 1-0 van KV Kortrijk.

Voor KVK is dit toch een zure nederlaag. Rood-wit speelde een goede eerste helft maar werden genekt door de penaltyfase, in de tweede helft was het moeilijk voetballen tegen de sterke organisatie van STVV. In de stand lopen Eupen en Seraing in op KVK, morgen kan Zulte Waregem dat ook nog doen. Volgende week volgt opnieuw een moeilijke uitmatch tegen Standard.

Felipe Avenatti en Rocco Reitz. © Belga