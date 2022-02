KV Kortrijk met amper 13 (!) veldspelers tegen Antwerp omdat wintertransfers niet mogen spelen

KV Kortrijk speelt woensdagavond een inhaalwedstrijd tegen Antwerp. Daarin mogen de recente winteraanwinsten niet aantreden. KVK ging vorig jaar niet akkoord met de beslissing om KVK-Antwerp van 26 december uit te stellen omdat er bij de Great Old negen coronabesmettingen waren.

Daarom diende KVK klacht in bij het BAS. Maandagavond kregen de Kerels het bericht dat het beroep verworpen is, de motivering volgt later deze week. In het Guldensporenstadion zijn ze niet te spreken over deze beslissing.

Het klinkt als volgt in een persbericht: “In art. B4.111 van het Bondsreglement is namelijk een uitzondering voorzien voor het inzetten van wintertransfers, namelijk ‘wanneer het gaat om wedstrijden die door de Crisiscel collectief worden uitgesteld omwille van Covid-19 gerelateerde redenen’. Mits de nodige goodwill en begrip, zou deze uitzondering dus ook hier kunnen worden toegepast. Dit verzoek werd niet ingewilligd.”

Uitzonderingen

“De KBVB sprong in het verleden nochtans al soepel om met uitzonderingen. Zo werd de regel inzake niet-speelgerechtigdheid door de KBVB in september 2021 nog opgeheven voor matchen die uitgesteld werden omwille van Europees voetbal. De KBVB besloot immers dat Kouamé (RSCA), Lemajic (KAA Gent) en ook Samatta (RAFC) toch speelgerechtigd waren voor de uitgestelde wedstrijden.”

“Daarop hebben we de kalendermanager verzocht om de wedstrijd uit te stellen. Opnieuw werd dit verzoek geweigerd.”

“KV Kortrijk stelt vast dat de regels maar een relatieve waarde hebben en herhaalt zijn standpunt dat door de beslissing om de wedstrijd KVK-RAFC uit te stellen een eerlijk verloop van de competitie onmogelijk is.”

Amper spelers voorhanden

Sainsbury is er niet bij door interlandverplichtingen, Badamosi is nog maar juist terug van de Afrika Cup. Vandendriessche is geblesseerd, Mbayo en Moreno zijn geschorst. Verder zijn Dewaele, Derijck, Ocansey en Fixelles vertrokken. De aanwinsten Watanabe, Benchaib, Henen, Nehssatou, Reynolds en De Bruyn zijn nog niet speelgerechtigd.

KVK deelt nog mee dat ze samen met de twaalfde man, de spelers en de staf het beste van zichzelf zullen geven. (JCS)