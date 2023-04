KV Kortrijk mag zich zaterdag aan vol uitvak verwachten in levensbelangrijk degradatieduel tegen Eupen

Komende zaterdag staat er om 16 uur met KV Kortrijk – KAS Eupen een levensbelangrijk duel in de kelder van het klassement op het programma. Winst staat voor beide ploegen gelijk aan het behoud in eerste klasse.

Bij Eupen beseffen ze maar al te goed het belang van de match. De club laat weten alle tickets van de meereizende fans te betalen, om zo voor een bomvol uitvak te zorgen.

En ook bij Kortrijk laten ze zich niet onbetuigd: kinderen tot en met 12 jaar mogen de wedstrijd gratis bijwonen. Verder krijgen abonnees en fans die eerder dit seizoen al een ticket kochten 50% korting op hun ticket(s) voor de match tegen Eupen.

De Kerels of de Panda’s, wie haalt zijn ticket voor een verlengd verblijf in 1A binnen? Eén ding is zeker: aan sfeer zal het zaterdag in het Guldensporenstadion niet ontbreken!