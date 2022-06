KV Kortrijk maakt groot deel van oefenprogramma bekend

Vrijdag spelen De Kerels hun eerste oefenwedstrijd om 19u tegen KdNS Heule op het Kouterveld.

Op zaterdag 25 juni komt KV Mechelen op bezoek in het Guldensporenstadion, aftrap om 15.30u. Leuk weetje: wie al een abonnement heeft gekocht voor het komende seizoen mag gratis naar deze oefenpot.

Vanaf 28 juni vertrekt de spelersgroep dan op stage naar Nederland. Op de laatste dag van de buitenlandse verplaatsing wordt op zaterdag 2 juli een vriendschappelijke wedstrijd afgewerkt tegen het Nederlandse Dordrecht.

In de verdere voorbereiding volgen ook nog oefenwedstrijden tegen Waasland-Beveren en Virton. Dan komt de competitiestart dichtbij. Er wordt nog geoefend tegen Club NXT en op 16 juli is er een galawedstrijd. De tegenstander voor die partij is nog niet gekend. (JC)