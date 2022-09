KV Kortrijk leent Youssef Challouk tot het einde van het seizoen uit aan RWDM

Zoals elk jaar het geval is, doet KV Kortrijk nog iets op de slotdag van de zomermercato. Youssef Challouk, nog maar sinds de voorbereiding bij de Kerels, wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan tweedeklasser RWDM. De 27-jarige Belg moet minuten maken in de competitie die hij het best kent.

KVK haalde de aanvallende middenvelder binnen voor dit seizoen, maar het niveauverschil tussen 1B en 1A bleek nog iets te groot voor de ex-speler van Deinze. Nu trekt hij voor de rest van het seizoen naar RWDM. De Brusselse club staat zevende in de Challenger Pro League, maar wil promoveren naar de Jupiler Pro League.

Challouk kwam maar tot 18 minuten in vier wedstrijden bij KV Kortrijk. Op Club Brugge pakte hij rood.