De 23-jarige Senegalese aanvaller Pape Habib Gueye verlaat KV Kortrijk voor de Schotse eersteklasser Aberdeen, zo bevestigde de club dinsdag.

Gueye werd door de VeeKaa in januari 2020 overgenomen van het Noorse Aalesund, maar kon in het Guldensporenstadion nooit helemaal overtuigen. In alle competities samen kwam hij er tot 84 duels en daarin was hij goed voor 16 doelpunten en 6 assists.