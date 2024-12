KV Kortrijk laat overbodige Kristiyan Malinov naar Debrecen vertrekken

Kristiyan Malinov verlaat KV Kortrijk deze transferperiode en trekt naar het Hongaarse Debrecen. Dat hebben de Kerels zaterdag gemeld.

De 30-jarige Bulgaar voetbalde sinds de zomer van 2023 voor Kortrijk. Voordien verdedigde hij in België de kleuren van OH Leuven, dat hem medio 2020 wegplukte bij CSKA Sofia in zijn thuisland. De defensieve middenvelder, die dertig caps telt bij de nationale ploeg, maakte dit seizoen nog geen minuten voor de hoofdmacht.

“We bedanken Kristiyan voor zijn inzet voor de club en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière”, aldus Kortrijk in een korte mededeling. Het team van Yves Vanderhaeghe, die midden deze maand de IJslander Freyr Alexandersson opvolgde als hoofdcoach, gaat 2025 in als vijftiende en voorlaatste in de Jupiler Pro League.