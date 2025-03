KV Kortrijk komt terug van 2-0 tegen STVV, maar geeft het in laatste kwartier nog uit handen

Sint-Truiden heeft zaterdag in de vooravond op de 28e speeldag van de Jupiler Pro League de scalp genomen van KV Kortrijk. Op Stayen maakte KVK een 2-0-achterstand goed, maar in het slotkwartier maakten de Limburgers er nog 4-2 van. STVV (28 ptn) blijft veertiende en behoudt een waterkans om de Relegation Play-offs te vermijden, waartoe Kortrijk (20 ptn) al veroordeeld was.

Na tien minuten aftasten verwerkte Kortrijk-verdediger Mark Mampasi (11.) een scherpe hoekschop van Loïc Lapoussin op ongelukkige wijze in eigen doel. De Kerels kwamen er niet aan te pas, en een mooie bal in de winkelhaak van Robert-Jan Vanwesemael (20.) na mooi voorbereidend werk van Lapoussin, verdubbelde de Truiense voorsprong. Na een vroege tactische wissel van KVK-trainer Bernd Storck kwam Kortrijk beter in de wedstrijd, en dat leverde op slag van rust een strafschop op na hands. Thierry Ambrose (45.) nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de aansluitingstreffer binnen.

De Limburgers gingen na de thee op zoek naar een derde doelpunt, maar Lapoussin kon zijn mogelijkheden niet verzilveren. Lucas Pirard moest na 66 minuten Marko Ilic komen vervangen in het Kortrijkse doel na een stevige botsing met Billal Brahimi, en even later stond Dermane Karim (70.) op de juiste plaats om de gelijkmaker hoog in het Truiense doel binnen te knallen. STVV-coach Felice Mazzu greep meteen in en wisselde drie keer. Met resultaat, want invaller Andres Ferrari (75.) maakte er even later na een aanval over verschillende stationnetjes 3-2 van. Een andere invaller, Adriano Bertaccini (81.), besliste de wedstrijd door op aangeven van Lapoussin met veel snelheid de uitkomende Pirard ver van doel te omspelen en de 4-2-eindstand rustig binnen te leggen.