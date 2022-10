KV Kortrijk knokt zich na dramatische eerste helft terug tot gelijkspel bij Charleroi

KV Kortrijk heeft op het veld van Charleroi een 2-0 achterstand omgebogen tot een 2-2 gelijkspel. Na een dramatische eerste helft knokte KVK zich in de tweede helft op karakter terug. Gueye en Avenatti zorgden voor de ommekeer, nadat Heymans en Ilaimaharitra er voor de pauze 2-0 van maakten.

“Van Charleroi tot Kortrijk, tegen jullie absurde uren”, een duidelijke boodschap in de tribune van Charleroi. Een boodschap tegen de Pro League. De supporters van KV Kortrijk maakten de overstap helemaal niet vanwege het ‘absurde’ tijdstip op een dinsdagavond, de twaalfde man van Charleroi stroomde pas binnen na twaalf minuten, al was dat meer een protest tegen de clubleiding zelf. Weinig supporters dus in de beginfase, maar gevoetbald werd er wel vanaf de eerste minuut. Het ging goed op en neer, Heymans zijn omhaal ging niet ver naast.

Eens de thuisaanhang binnenstroomde kwam er meer sfeer in de wedstrijd. Silva liet zich te makkelijk ringeloren door Hosseinzadeh, gelukkig voor de Portugees kon Ilic de meubelen redden in een 1 op 1 situatie. KVK had moeite om iets bij elkaar te voetballen, veel balverlies lag daarvan aan de basis. En wie balverlies lijdt kan bestraft worden… Iets voor het uur gaf Lamkel Zé de bal kinderlijk af aan Mbenza, die twijfelde niet en stuurde Heymans alleen op doel af. De aanvaller maakte het knap af. 1-0 achter en alweer een zware avond voor KV Kortrijk?

Reken maar van wel. Wat KVK vertoonde was absoluut niet eerste klasse waardig. Net voor de pauze ging de Veeka opnieuw klungelen, Ilaimaharitra bedankte voor het cadeautje en plaatste de bal knap buiten het bereik van Marko Ilic. Ilic was misschien wel de enige ‘op de afspraak’ bij de Kerels en behoedde Mbenza het om er 3-0 van te maken, maar de match leek gespeeld aan de rust.

Terug een wedstrijd

Na de pauze kwam Kortrijk sterker uit de kleedkamer en dus was het eerste wapenfeit van de bezoekers. Gueye kon een goed aangesneden vrijschop richting doel koppen, maar doelman Patron weerhield KVK er eerst nog van om terug in de wedstrijd te komen. Toch werd de Kortrijkse inzet in het begin van de tweede helft beloond. Een perfect aangesneden voorzet van Lamkel Zé werd door Gueye binnengeduwd. KVK had nog 40 minuten om de scheve situatie helemaal om te keren.

Avenatti doet het

Met nog dik twintig minuten spelen bracht Custovic Felipe Avenatti. De Uruguayaan scoorde hier in 2018 zijn eerste voor KVK en moest dat nu weer proberen doen om zijn ploeg nog een punt te bezorgen. Kortrijk trok resoluut in de aanval en Charleroi plooide terug om op de counter te spelen. Bij een snelle tegenprik was de ingevallen Benbouali niet scherp genoeg om Ilic te verschalken. Kortrijk geraakte in het laatste kwartier niet meer echt in de zestien van de Carolo’s, tot vijf minuten voor het einde. Eerst moest Patron nog tussenkomen op een gevaarlijke kopbal van Avenatti, net daarna draaide een poging van Mbayo via de paal uit doel. Je voelde dat er zomaar nog iets kon gebeuren en dat gevoel werd realiteit. D’Haene pakte uit met zijn handelsmerk, een uitstekende voorzet, Avenatti kopte onhoudbaar binnen. 2-2: wat een ommekeer!

De thuisaanhang had er genoeg van en gooide bengaals vuur en bommetjes op het terrein, de wedstrijd werd stilgelegd. Na een tijdje kwamen de spelers nog naar buiten om de wedstrijd uit te spelen, daarin tekende Marko Ilic voor het laatste wapenfeit. De doelman weerhield Charleroi van de zege met een heerlijke reflex. 2-2 was de eindstand op Mambourg. KVK redt zijn vel na een tweede helft met veel karakter, maar Custovic zal toch zijn lessen moeten trekken uit de onacceptabele eerste helft. Zaterdag moet thuis gewonnen worden van Westerlo.