KV Kortrijk is primus van de klas als het op puntendelingen aankomt

“Als je niet kunt winnen, moet je een nederlaag vermijden.” Die uitspraak van coach Karim Belhocine nemen de spelers van KV Kortrijk wel héél letterlijk. De Kerels zijn de primus van de klas als we kijken naar het aantal gelijke spelen. Maar liefst tien keer kwam het tot een puntendeling: een overzicht.

27 augustus 2021: KV Kortrijk-KV Mechelen 2-2

Kortrijk heeft een uitgelezen kans om naar de leidersplaats te springen. Na twintig minuten kijken de Kerels aan tegen een 0-2-achterstand. Twee keer kan Storm scoren. Na de pauze vindt D’Haene de weg naar de netten na een ingestudeerd nummertje. Gueye zorgt voor het 2-2-gelijkspel. “Normaal trap ik nooit op doel vanuit die positie”, reageert D’Haene. “Het was echt een patatje. Onze eerste helft was niet goed genoeg, gelukkig konden we reageren met de steun van onze fans.”

De derby zorgt voor een uitgelezen sfeer onder de supporters, het niveau is bedroevend. Gueye en Ocansey brengen de bezoekers 0-2 op voorsprong. Uit het niets kan Pletinckx de 1-2 maken. Vanop de stip wordt het nog 2-2, Vossen mist niet. “Jammer voor de supporters dat we dit nog hebben weggegeven”, zegt toenmalig KVK-coach Luka Elsner. “Als je tien minuten voor affluiten met 0-2 voorstaat, moet je dat afmaken. We waren te slordig met de ruimtes die er lagen.”

KVK staat garant voor spektakel, dat ontbreekt niet in de wedstrijd tegen Charleroi. Selemani zet net voor rust een strafschop om. Invaller Gholizadeh bezorgt de defensie van Kortrijk nachtmerries. Met een splijtende pass zet de Iraniër Nicholson voor de goal. Alioui toont dan zijn potentieel met een keiharde bom in de winkelhaak vanop vrije trap. In blessuretijd dribbelt Gholizadeh zich een weg naar de 2-2. “Frustrerend dat dit ons wéér overkomt”, zegt Elsner. “We leren niet uit onze fouten. Samengeteld verliezen we vier punten in vijf minuten.”

In voetbal kan alles. KVK neemt het in deze match op tegen ex-coach Luka Elsner. Dussenne en Ilic voorkomen allebei het openingsdoelpunt. Na de pauze tekent Moreno voor de 0-1. Invaller Bokadi kan op aangeven van de eveneens ingekomen Carcela voor de gelijkmaker zorgen. Nieuwbakken Kortrijk-coach Karim Belhocine is tevreden. “Dankzij een uitstekende mentaliteit hielden we stand. Er is ook ontgoocheling omdat we een voorsprong weggaven. Wanneer je niet meer kunt winnen, moet je een nederlaag vermijden.”

Tegen hekkensluiter Beerschot moet een driepunter kunnen, denk je dan. In de eerste helft is de thuisploeg baas, zonder te kunnen scoren. Na de pauze brengt Holzhauser de Ratten op voorsprong vanop de stip. KVK kan rekenen op Selemani, die net voor affluiten de gelijkmaker tegen de touwen jaagt. “Het was een moeilijke wedstrijd”, zegt Belhocine. “Er is wat frustratie en ontgoocheling. Het is moeilijk om kansen te creëren. Soms zit je in een cyclus waarin je net iets minder scoort.”

KV Kortrijk heeft mooie herinneringen aan de vorige verplaatsing naar Anderlecht. Gueye kan onverwacht de openingstreffer overhoeks binnenkoppen. Na de pauze kijkt Raman tegen een rood karton aan na een kopstoot. Iets daarvoor zorgt Magallan voor de gelijkmaker. Beide ploegen willen nog een strafschop, maar krijgen die niet. “Gezien wij een mannetje meer hadden, moesten we hier meer uithalen”, zegt Sainsbury. “Dat Ilic ernaast zat bij de gelijkmaker? Daar ga ik niks over zeggen. Hij heeft ons al vaak gered (lacht).”

KV Kortrijk zorgt voor vier op een rij. Na amper twintig minuten zien we drie goals. Ngoy, D’Haene en Peeters staan op het scorebord. Voorbij halfweg krijgt Selemani de kans om Kortrijk langszij te brengen, zijn strafschop wordt gepakt. Vandendriessche kan op hoekschop toch gelijkmaken. “Met al die gelijke spelen schiet je niet veel op”, zegt coach Belhocine. “We hebben karakter getoond.” Dat vindt ook aanvoerder D’Haene. “We waren de betere ploeg en er zat meer in. Toch mogen we tevreden zijn met een punt in Eupen.”

Drie keer winst tegen OHL, KV Oostende en Seraing, daar brei je toch een succesvol vervolg aan? Nee, dus. Na de winterstop starten de Kerels opnieuw aan een reeks met puntendelingen. Al voelt de 2-2 op AA Gent aan als een gewonnen partij. Ex-speler Mbayo is de uitblinker. Vroeg in de partij slingert hij zich voorbij een bos Buffalo’s om de 0-1 te maken. In de extra tijd bezorgt hij de West-Vlamingen een puntje. “Ik heb een dubbel gevoel”, zegt Mbayo. “We kwamen voor meer, maar ik ben ook blij met mijn twee goals. Gent speelt mooi voetbal, het was moeilijk om oplossingen te zoeken.”

Net als in de heenronde eindigt de confrontatie tussen KVK en Eupen op een gelijkspel. Voor de zevende keer op rij slagen de West-Vlamingen er niet in om de Panda’s thuis te kloppen. Ngoy tekent voor de 0-1, met een weergaloze dribbel en dito afwerking. In de tweede helft is de thuisploeg veruit het betere team. Met een zwieper klopt Messaoudi doelman Himmelmann, een flatertje. KVK krijgt nog open kansen, maar vergeet die af te werken. “We moeten altijd die drie punten thuishouden”, analyseert D’Haene. “Het is onze eigen fout.”

Uit het niets werkt Rougeaux een hoekschop binnen. Naarmate de wedstrijd vordert, groeit Charleroi. Maar de Zebra’s stoten op Ilic. Die kan niet voorkomen dat Bayo er alsnog 1-1 van maakt. “Na de pauze kwam Charleroi fel opzetten”, zegt coach Belhocine. “Achterin hielden we alles goed dicht. Mijn spelers toonden karakter, daarvoor wil ik hen bedanken.”

(JC)