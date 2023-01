KV Kortrijk huurt Martin Wasinski van Sporting Charleroi

Na Martin Regali en Christalino Atemona kan KV Kortrijk zijn derde wintertransfer aankondigen. De Kerels huren Martin Wasinski van reeksgenoot Charleroi tot het einde van het seizoen. Dat meldt de club op zijn website.

Wasinski speelde sinds afgelopen seizoen bij de hoofdmacht van Charleroi en trad ook dit seizoen al in 8 wedstrijden aan. Martin is ook Belgisch jeugdinternational en vaste waarde in het elftal van Wesley Sonck.

Wasinski is zondag al speelgerechtigd op Leuven.