KV Kortrijk huurt Lynnt Audoor (19) voor één seizoen van Club Brugge

Lynnt Audoor speelt komend seizoen bij KV Kortrijk. De Kerels huren de 19-jarige middenvelder voor één seizoen van Club Brugge. Hij is na Martin Wasinski de tweede zomeraanwinst van KVK.

De middenvelder was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Club NXT in de Challenger Pro League en mocht ook 9 keer invallen bij de hoofdmacht van Club Brugge, waaronder tegen FC Porto in de Champions League. Audoor is ook jeugdinternational. (jv)