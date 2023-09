KV Kortrijk huurt aanvaller Alexander Mighten van Nottingham Forest

KV Kortrijk heeft zich dinsdag versterkt met spits Alexander Mighten. De 21-jarige Engelse Amerikaan maakt de overstap op huurbasis van Premier League-club Nottingham Forest. Dat maakte Kortrijk bekend op zijn website.

Bij Forest rekenden ze niet meer op Mighten, die een jeugdproduct van de club is. Hij speelde er de voorbije jaren 67 officiΓ«le duels voor het eerste elftal, maar werkte deze zomer zijn wedstrijden af bij de beloften. In de heenronde van vorig seizoen verhuurde Forest hem al een keer aan Sheffield Wednesday, in de Engelse derde klasse.



Kortrijk begon het seizoen in de Jupiler Pro League dramatisch met een puntje uit de eerste zes duels. Mighten is al de elfde inkomende transfer voor de Kerels deze zomer.