KV Kortrijk haalt spits en centrale verdediger

KV Kortrijk heeft zich in volle degradatiestrijd alvast versterkt op twee posities. Martin Regali (29) en Christalino Atemona (20) zijn de eerste winteraanwinsten van de Kerels. Beide spelers zijn meteen inzetbaar op OH Leuven.

Het was geweten dat de Kerels op zoek waren naar versterking op bepaalde posities. Een zes, een spits, een linksachter en een centrale verdediger waren de toppunten op het verlanglijstje van de Veekaa. Met Martin Regali (29) en Christalino Atemona (20) haalt KVK nu een spits en een centrale verdediger binnen.

De Slovaakse aanvaller Martin Regali komt over van het Slovaakse Ružomberok. De 29-jarige aanvaller, die zowel op linksbuiten als in de spits uit de voeten kan, was dit seizoen in 17 competitiewedstrijden goed voor zeven goals en twee assists. Nu moet hij het scoringsprobleem in Kortrijk helpen oplossen. KVK is met 15 goals uit 18 wedstrijden de slechtst scorende ploeg in 1A.

Achterin versterkte Kortrijk zich ook meteen. Het haalde de 20-jarige Christalino Atemona weg bij de tweede ploeg van Hertha Berlijn. De Angolese Duitser, die jeugdinternational is voor Duitsland, kon in een testperiode van twee weken coach Storck overtuigen. Storck hanteert een 3-5-2, en sinds de verwijzing van Aleksandar Radovanovic naar de B-kern was de spoeling centraal achterin erg dun geworden. Atemona moet daar nu voor extra kracht zorgen.

Zowel Regali als Atemona zijn zondag op het veld van Oud-Heverlee Leuven meteen inzetbaar.

En nu Velkovski?

Met de twee inkomende transfers kunnen alvast twee puntjes van Storcks verlanglijstje geschrapt worden. Op dat lijstje blijven nu vooral nog een zes en een linksachter over.

KVK had interesse in Ruud Vormer voor op het middenveld, maar de Nederlander trok naar rivaal Zulte Waregem. Op de linksachter lijkt de Veekaa wel zo goed als zeker een doublure voor Kristof D’Haene beet te hebben.

Storck wil graag Dimitar Velkovski (27) naar het Guldensporenstadion halen. De Bulgaarse linksachter belandde bij Cercle Brugge op een zijspoor, Storck had hem onder zijn hoede toen hij groen-zwart redde.

(JV)