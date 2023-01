KV Kortrijk haalt met Martin Regali (29) een nieuwe spits binnen

KV Kortrijk heeft versterking gevonden voor in de aanval. De Veekaa haalt met Martin Regali een 29-jarige spits binnen. De Slovaakse aanvaller tekent tot 2024, met een optie voor twee extra seizoenen.

KVK was op zoek naar een scorende spits en hoopt die nu gevonden te hebben. De Slovaakse aanvaller Martin Regali komt over van het Slovaakse Ružomberok. De 29-jarige aanvaller, die zowel op linksbuiten als in de spits uit de voeten kan, was dit seizoen in 17 competitiewedstrijden goed voor zeven goals en twee assists. Nu moet hij het scoringsprobleem in Kortrijk helpen oplossen.

In maart 2022 debuteerde Regali voor de Slovaakse nationale ploeg. In vier interlands kon hij nog niet scoren. Hij tekent in het Guldensporenstadion tot 2024, met een optie voor twee extra seizoenen.