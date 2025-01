KV Kortrijk haalt met doelman Marko Ilic oude bekende in huis

KV Kortrijk heeft doelman Marko Ilic terug naar het Guldensporenstadion gehaald. De 26-jarige Servische keeper, die overkomt van Rode Ster Belgrado, speelde tussen de zomer van 2020 en de winter van 2023 al voor de Kerels. Ilic ondertekende in Kortrijk een contract tot 2027.

In zijn eerste passage bij VeeKaa verdedigde Ilic 71 keer het doel van Kortrijk. Hij was daarin goed voor zestien clean sheets. In de winter van 2023 besloot hij andere oorden op te zoeken en verkaste hij op uitleenbasis naar het Amerikaanse Colorado Rapids, dat hem nadien definitief overnam. Afgelopen zomer verliet hij de MLS-club en keerde hij met een overstap naar Rode Ster terug naar zijn thuisland. Met de Servische topclub trad hij dit seizoen aan in de Champions League. Hij stond onder meer tussen de palen tegen Barcelona en Monaco.

Bij Kortrijk moet Ilic het vertrek van Tom Vandenberghe opvangen. De Belgische doelman verkaste eerder deze maand naar AA Gent. Samen met de Kerels zal Ilic in de tweede seizoenshelft moeten strijden om het behoud in de Jupiler Pro League. In de stand is Kortrijk momenteel voorlaatste.