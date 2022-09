KV Kortrijk haalt dertien nieuwe spelers binnen deze zomer: Het huiswerk is af, maar er staan toch enkele foutjes in

Er moest absoluut nog iets bij op het middenveld en op de wingback. Op deadline day haalde Matthias Leterme met Stjepan Loncar & Oleksiy Sych die gewenste versterkingen binnen. Verder zijn alle ogen gericht op Didier Lamkel Zé, hij moet dé zomeraanwinst van de Kerels worden. Toch liep het op enkele plekken minder positief dan verwacht.

Doelman

Tom Vandenberghe: waardige back-up

De 30-jarige goalie zag zijn uitstekende prestaties bij Deinze (1B) beloond worden met een transfer naar het hoogste niveau. Al zal hij het moeten doen als vaste tweede doelman, de positie van Marko Ilic is momenteel onneembaar. Vandenberghe zal normaliter wel zijn kans krijgen in de beker. Goede doelman.

Verdedigers

Joao Silva: Portugees blok beton

De jonge Portugees kreeg zijn jeugdopleiding bij Sporting Lissabon. Daarna belandde hij via de B-ploeg van Alavès in Kroatië, waar KVK hem haalde. Silva is snel en agressief in de duels, een durver. Uitvoetballend iets minder, maar prima als stevige centrale man in een driemansdefensie.

Dorian Dessoleil: Ervaren rot

Wordt voor 1 jaar gehuurd van Antwerp, zonder aankoopoptie helaas. Doet het uitstekend. Verdedigt heel slim en heeft een uitstekende pass. Gouden aanwinst.

Oleksiy Sych: Oekraïner met een missie

Sych is een jonge Oekraïense vleugelverdediger, waar de Kerels al een tijdje interesse in hadden. Is een jeugdinternational voor zijn land en wil zich in West-Europa tonen. Hij moet de concurrentie aangaan met Nayel Mehssatou.

(Jemal Tabidze: groot misverstand)

Tabidze is geen aanwinst, maar toch de vermelding waard. Hij werd transfervrij gehaald en er werd veel verwacht van de centrale verdediger, maar de Georgiër kon het fysieke niveau in de voorbereiding niet aan… Werd meteen teruggestuurd naar zijn vaderland.

Ervaren rot Dessoleil wordt voor 1 jaar gehuurd van Antwerp, helaas zonder aankoopoptie

Middenvelders

Satoshi Tanaka: Japanse kuitenbijter

Geweldige aanwinst, overgekomen van het Japanse Shonan Bellmare. Tanaka is een kleine agressieve kuitenbijter. Schuwt ondanks zijn gestalte geen enkel duel. Heeft overigens enorm goeie voeten.

Habib Keïta: twijfelende huurling

Wordt gehuurd van topclub Lyon. Begon veelbelovend, maar speelt de laatste weken een stuk minder. Pakt te veel gele kaarten en is nog te slordig in het uitvoetballen op het middenveld. Geen certitude voor een basisplaats.

Stjepan Loncar: Bosniër met ervaring

Loncar werd op de laatste dag van de zomermercato gehaald, hij moet voor rust en kwaliteit zorgen op het middenveld. Heeft een marktwaarde van 1,4 miljoen euro. Heeft Europese ervaring van bij Rijeka en Ferencvaros.

Youssef Challouk: technische alleskunner

Kwam samen met Tom Vandenberghe over van Deinze. Challouk speelde een goeie voorbereiding en leek de nieuwe nummer 10 te worden. Uiteindelijk viel hij onbegrijpelijk uit de plannen van Belhocine en nu ook onder Custovic. Kortrijk stalt hem daardoor voor een jaar op huur bij tweedeklasser RWDM. Slecht afgehandeld?

Aanvallers

Dion De Neve: te licht bevonden

De 21-jarige De Neve maakte de gevoelige overstap van Zulte Waregem. Hij zou normaal met zijn techniek iets moeten bijbrengen aan de kern, maar vertoeft meer bij de beloften dan in het eerste elftal. Er is nog veel werk aan zijn body.

Massimo Bruno: niet meer dan grote naam

Massimo Bruno werd gehaald uit de Turkse tweede klasse. Met zijn ervaring in de Belgische top werd veel van hem verwacht, maar de Italiaanse Belg mag voorlopig blij zijn met enkele invalbeurten.

Didier Lamkel Zé: woelwater eerste klas

Lamkel Zé heeft geen voorstelling nodig, heel België kent hem ondertussen. Kan geweldig voetballen, maar helaas wordt hij meer herinnerd door zijn vele fratsen. Ook bij Kortrijk liet hij zich alweer van zijn mindere kant zien na zijn vervanging op Eupen. Moet hoe dan ook de sterspeler van dit team worden.

Felipe Avenatti: oude bekende

Voor beide partijen een goeie transfer. Bij andere Belgische clubs lukte het niet, bij Kortrijk scoorde Avenatti in zijn vorige passage aan de lopende band.

Op papier niets, in elke linie werd Kortrijk versterkt. Al zitten ze wel krap in de spits. Avenatti is nog altijd niet volledig fit en Gueye haalt sinds zijn blessure geen topniveau meer. Ook op de wingbackpositie is de spoeling dun. D’Haene krijgt sneller last van een kwaaltje en met Sych is er nu maar één back-up.

KVK haalde enkele spelers die meteen de basis halen, maar er slopen toch enkele foutjes in het transferbeleid. Jemal Tabidze is het grootste voorbeeld. Maar ook de komst van De Neve en Challouk roept vragen op. Waarom krijgen twee goeie Belgen geen kans? De béste transfer van KVK is Lamkel Zé. Ondanks hij in de eerste twee wedstrijden nog niet goed speelde, wordt nog steeds verwacht dat hij zal ontbolsteren. Al blijft het een gok, met de Kameroener weet je nooit. Daarnaast een eervolle vermelding voor Dorian Dessoleil. Hopelijk kan Leterme iets regelen bij Antwerp voor volgend seizoen ook…