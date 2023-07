KV Kortrijk gaat vol verder met Vincent Tan en heeft niet één maar twee nieuwe CEO’s

De overname van KV Kortrijk door de Kaminski Group gaat nu officieel niet door, waardoor KVK samen met huidig eigenaar Vincent Tan kan verderbouwen aan de toekomst. Guillaume Nuytten werd aangesteld als CEO Non-Sports en Pieter Eecloo als CEO Sports.

De verkoop van de aandelen van Vincent Tan aan de Kaminski Group gaat officieel niet door. Het verkoopproces van de club is daarmee stopgezet en Vincent Tan zal zijn engagement blijven opnemen. De Maleisiër is ook willig om verder te investeren in de club, zoals bijvoorbeeld bij de bouw van het nieuwe oefencomplex op het Kouterveld.

Twee CEO’s

Twee weken geleden werd na onderling overleg besloten dat Matthias Leterme per direct zijn taken als CEO van KV Kortrijk neerlegt. De club moest dus op zoek naar een nieuwe CEO en dat zo snel mogelijk. Hiervoor werd in eigen huis gekeken.

Guillaume Nuytten, eerder CFO, wordt CEO Non-Sports. Pieter Eecloo, eerder Head of Scouting, is de nieuwe CEO Sports. Samen met Jelle Brulez als Chief Operations Officer en Rik Foulon als Chief Sports Officer zullen zij de lijnen uitzetten bij de Kerels.

“Het is goed dat er duidelijkheid is en dat we, met de steun van de huidige eigenaar, opnieuw naar de toekomst kunnen kijken”, aldus kersvers CEO Sports Pieter Eecloo. “De voorbije weken hebben we veel voorbereidend werk geleverd. We kunnen daarbij rekenen op een ervaren scoutingsteam en de expertise van Rik Foulon. Met Edward Still stelden we een hoofdcoach aan waar we 100% in geloven om dit vernieuwde KVK op het veld te trekken. Door het goede beleid van de afgelopen seizoenen en transfers zoals die van Moffi en Watanabe hebben we slagkracht op de transfermarkt. We zullen dan ook in de komende weken onze kern verder versterken.”