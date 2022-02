KV Kortrijk-fans lanceren crowdfunding voor gewonde stewards

Fans van eersteklasser KV Kortrijk hebben een crowdfundingactie opgestart als steun voor de stewards die zware verwondingen opliepen, zaterdag tijdens de derby tegen Zulte Waregem (5-0) op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League.

Door Bengaals vuur had de wedstrijd al vertraging opgelopen en twee minuten voor tijd stuurde scheidsrechter Lawrence Visser iedereen naar de kleedkamers omdat er vanuit het bezoekersvak weer pyrotechnisch materiaal op het veld werd gegooid. Het duurde lang voor de partij hervat kon worden. Thuisfans hadden zich een weg gebaand naar de bezoekende supporters, waar rake klappen vielen. Wellicht kunnen beide clubs zich aan sancties verwachten.

Op het netvlies gebrand

“Fans van KV Kortrijk staan bekend voor hun sfeervolle acties en ambiance in de tribunes van onze familieclub. De afgelopen weken kwamen de mensen die zich engageren om voetbal in ons stadion mogelijk te maken meermaals in de vuurlinie te staan”, klinkt het in een mededeling. “De heerlijke overwinning tegen de buren uit Waregem werd ondergesneeuwd door de nieuwsberichten over zwaargewonde stewards die onze derby helemaal anders moesten beleven. Beelden van vluchtende gezinnen tussen al dit geweld staan op het netvlies gebrand. Stewards die onze vaders, moeders, broers, zussen, grootouders zijn, zaten gewond aan de kant te wachten op ambulances.”

Agressie halt toeroepen

“De supporters van KV Kortrijk lanceren dan ook dit initiatief (whydonate.nl/fundraising/steun-stewards-kv-kortrijk/nl) om geld in te zamelen om deze stewards en bij uitbreiding alle vrijwilligers van KVK een hart onder de riem te steken en te tonen dat 99,9 procent van de fans er zijn voor het voetbal en enorm dankbaar zijn voor de inzet van deze mensen. Laat ons een duidelijke halt toeroepen aan agressie op en naast het voetbalveld en van voetbal een feest voor jong en oud maken. Maak een bedrag, groot of klein, over. De opbrengst gaat integraal naar de gewonde stewards.”