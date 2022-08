KV Kortrijk en debuterende Lamkel Zé in degradatiezorgen na 0-1 nederlaag tegen Standard

KV Kortrijk heeft opnieuw niet kunnen winnen in eigen huis. Tegen Standard ging KVK met 0-1 onderuit via een doelpunt van Selim Amallah. Didier Lamkel Zé begon in de basis bij de Kerels, maar kon weinig klaarspelen voor eigen volk. KV Kortrijk zakt door de nederlaag naar de degradatieplaatsen.

Veel volk in het Guldensporenstadion om hun nieuwste aanwinst aan het werk te zien en die wilde zich meteen tonen. Bij quasi elke aanval van de Kerels in de eerste tien minuten werd Didier Lamkel Zé gezocht, maar voor gevaar kon de Kameroener niet meteen zorgen. Aan de overkant was het wel een stuk warmer.

Op hoekschop toonde Standard zich zeer gevaarlijk, Ilic kon maar net een kopbal van Ngoy overtikken. Een trap van Amallah kon de doelman minder verontrusten.

De thuisploeg kon maar weinig inbrengen tegen het spel van de Luikenaars, een vrijschop van Selemani ging een meter of twee boven de kooi van Bodart. Bij de bezoekers ging Dønnum op wandel, zijn schot dwarrelde maar net langs de verste paal. Rond het halfuur kwam Kortrijk dan toch eens opzetten. Gueye werd langs de flank weggestuurd, zijn voorzet was iets te hoog om Lamkel Zé in stelling te brengen.

Het bleef op en neer gaan in een aangename eerste helft. Een bleke Keita haalde Emond onderuit in de zestien, scheidsrechter D’Hondt legde de bal op de stip. Na tussenkomen van de VAR werd die beslissing terecht teruggeroepen, Veekaa kwam met de schrik vrij. 0-0 was de score aan de rust, al maakte Standard wel aanspraak op een doelpunt.

Japanse strijder

Belhocine was niet tevreden en haalde Keita naar de kant. De Japanner Tanaka mocht debuteren voor de Kortrijkzanen. Bruno wisselde van positie met Selemani, die voorin voor meer creativiteit moest zorgen.

Het eerste gevaar van de tweede helft kwam van de Kerels. D’Haene sneed een vrije trap prima aan, Bodart moest een kopbal van Dessoleil uit zijn doel ronselen. Ook aan de overkant kwam er een enorme kans voor Dønnum. De Noor geraakte in twee keer niet voorbij Ilic, al moest deze mogelijkheid altijd binnen.

Beste man bij de thuisploeg in de tweede helft was ongetwijfeld Tanaka, de kleine middenvelder knokte zich te pletter en zat zowat overal tussen. Hij haalde de Luikse aanvallen er vaak uit, en als Standard er dan toch eens uitgeraakte ging het te slordig om met zijn mogelijkheden.

Rode kaart

Een kwartier voor tijd mocht Kevin Vandendriessche gaan douchen na een tweede gele kaart. Hij haalde Davida onderuit. Voor Kortrijk werd het nu zeker moeilijk voetballen. Standard zocht meteen naar de winning goal.

Renaud Emond miste eerst onbegrijpelijk na mistasten van de Kortrijkse defensie, daarna was het dan toch prijs voor de Luikenaars. Selim Amallah dribbelde tot aan de zestien en knalde puik voorbij een kansloze Ilic. De late 0-1 was meteen de eindstand.

Degradatiezorgen

Door de nederlaag zakt KVK naar de zestiende plaats, een van de drie degradatieplaatsen. Eupen kan vanavond nog over Kortrijk springen als het wint van Westerlo.

Toevallig zijn de panda’s ook de volgende tegenstander van de Kerels. Am Kehrweg moet KV Kortrijk volgende week winnen, anders ogen de komende weken niet rooskleurig voor Belhocine & co…

(JV)