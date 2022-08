KV Kortrijk-doelman Marko Ilic moet zich schor schreeuwen

Het blijft zoeken voor KV Kortrijk, in dit seizoensbegin. Ook op het veld van Union wilde het niet lukken. De eerste helft was dramatisch, de tweede beter, maar de Kerels brachten geen punten mee naar huis. Marko Ilic keepte opnieuw een wereldpartij, “maar dat zegt natuurlijk ook veel over het wedstrijdverloop”.

KV Kortrijk blijft met 4 op 12 achter op de veertiende plaats in het klassement. Ondanks de goeie wil draait het voetballend nog niet. Getuige daarvan was de eerste helft op Union, waarin Kortrijk niets in de pap te brokken had. Na de pauze ging het een stuk beter voor de Kerels, met dank aan de inbreng van het voetballend vermogen van Bruno en Vandendriessche. Het blijft wachten op een referentiematch.

Op het veld van de vicekampioen was Ilic nog maar eens de beste man bij de Kortrijkzanen. Hij blonk uit met enkele wereldsaves, maar moest zich toch tweemaal gewonnen geven, telkens tegen Teddy Teuma.

Ondanks de vele complimenten overheerst vooral teleurstelling bij de aangeslagen doelman: “Een wedstrijd verliezen voelt nooit goed, je blijft altijd achter met een bitter gevoel. Het voelt goed dat ik veel reddingen doe, maar deels zegt dat ook veel over het wedstrijdverloop.”

Ik probeer steeds alles te geven, mijn energie is altijd op na de wedstrijd

Keeper-coach

Toch maakte Kortrijk in de tweede helft kans op een punt, maar onder andere een misser van de ingevallen Gueye zorgde ervoor dat het bij 2-1 bleef.

“We hadden misschien wel kansen voor een tweede doelpunt en het team gingen ervoor, maar uiteindelijk kwam die goal er niet en moeten we kunnen omgaan met het resultaat”, aldus Ilic, die op Union alles gaf. Zo hard, dat zijn stem er zelfs van verdween.

Zwaar schema

“Ik schreeuw heel veel om mijn ploegmaats bij te sturen en het vuur bij hen aan te wakkeren. Coaching is heel belangrijk als doelman, je hebt natuurlijk het spel voor je. Ik probeer elke wedstrijd alles te geven, mijn energie is altijd op na de wedstrijd.”

KV Kortrijk moet dringend punten pakken, net wanneer het schema zwaar oogt. In de volgende thuismatch ontvangen de Kerels Standard, maar eerst trekken Ilic en co zondag naar landskampioen Club Brugge.

“In hun stadion wordt het een heel moeilijke match, maar we zullen ons niet zomaar gewonnen geven. De volledige groep wil een goed resultaat halen”, sluit de Servische international af.