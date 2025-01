KV Kortrijk delft het onderspit tegen Anderlecht met 0-2

Anderlecht heeft zondag op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League na drie nederlagen op rij nog eens kunnen aanknopen met een overwinning. De Brusselaars wonnen met 0-2 van KV Kortrijk met dank aan een knappe vrije trap van Thorgan Hazard en de eerste goal van debutant César Huerta.

Anderlecht eiste in de eerste helft het balbezit op, maar veel kansen leverde dit niet op. De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg: Coosemans ranselde een voorzet van De Neve uit zijn korte hoek. Even later stak Kortrijk opnieuw zijn neus aan het venster, maar Ambrose werkte na een knappe combinatie te slap af.

Offensief

Een offensief onmondig Anderlecht klom in het slot van de eerste helft nog ei zo na op voorsprong met een plaatsbal van Maamar tegen de paal. Ook in de daaropvolgende corner kreeg Marokkaan de bal vanuit een scherpe hoek niet tegen de netten.

Na de pauze wist Anderlecht de Kortrijkse muur uiteindelijk toch te slopen. Hazard (62.), die voor het eerst sinds 14 april 2024 nog eens in de basis stond, krulde een vrije trap enig mooi over de muur en buiten het bereik van Pirard. Amper twee minuten na het doelpunt maakte Joao Silva het de thuisploeg nog wat moeilijker door zijn tweede gele kaart te slikken na gevaarlijk spel in een duel met Vazquez.

Dreigen

Kortrijk probeerde er desondanks toch nog iets van te maken en kon dreigen via Dejaegere en Ambrose, maar in de blessuretijd deed debutant Huerta (90.+3) de boeken definitief dicht voor De Kerels. De Mexicaan tikte een prima voorzet van Angulo van dichtbij binnen: eindstand 0-2.

Anderlecht (36 punten) springt door de zege voorlopig opnieuw over Union en Antwerp naar de derde plaats in het klassement. Kortrijk blijft voorlaatste met 18 punten.