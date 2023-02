KV Kortrijk boekt knappe en broodnodige uitzege op het veld van Standard

Op bezoek bij Standard heeft KV Kortrijk een gouden driepunter gepakt in de strijd om het behoud. Op Sclessin werd het 0-2, dankzij doelpunten van Wasinski en Selemani. De Kerels lopen verder uit op de twee laatste in de stand.

KV Kortrijk moest het op Standard doen zonder Stjepan Loncar. De middenvelder was na zijn vijfde gele kaart van vorige week geschorst, Mehssatou schoof op naar het middenveld. David Henen was er bij de Kerels opnieuw bij na een spierblessure.

Goed begin

Kortrijk begon het best op Sclessin en zette de lijnen uit via Messaoudi, maar de Algerijn zijn vizier stond niet op scherp om de Luikenaren pijn te doen. Eerst trapte de spits voorlangs, nadien verkwanselde hij een goede counter door een zwakke controle. Standard had moeite om in hun spel te komen in het openingskwartier, de thuisploeg kon enkel eens de neus aan het venster steken toen Kadri achterin de bal kwijtspeelde.

Halfweg de eerste helft kreeg Standard de motor toch op gang. Ohio verwerkte een goede aanval maar net naast de verste doelpaal, even later moest Tom Vandenberghe goed tussenkomen op een prima kopbal van Dussenne. De thuisploeg bleef gevaarlijk op stilstaande fases, Bokadi stelde deze keer Vandenberghe op proef met zijn kopbal. Kortrijk geraakte er voetballend minder uit, maar gaf ook niet veel weg. Vandenberghe greep telkens goed in wanneer nodig. 0-0 was een logische ruststand in het Maurice Dufrasnestadion.

Na de pauze begon Standard wel meteen met passie en vuur, Kortrijk werd teruggeduwd op de eigen helft. De Luikenaren zetten hoog druk en hijgden in de nek van de Kortrijkse defensie, maar kansen vloeiden er niet meteen uit. Zinckernagel probeerde het met een plaatsbal, zonder gevaar voor Tom Vandenberghe.

Wasinski opent de score

Iets na het uur kwam Kortrijk opnieuw beter in de match. Messaoudi’s snelheid werd uitgebuit op de tegenaanval, maar Bodart kwam goed tussenbeide. Met nog zo’n 25 minuten kwamen de Kerels zelfs, tegen de gang van het spel in, op voorsprong via Wasinski. De Charleroi-huurling werkte een afvallende bal met het nodige geluk in de verste hoek, Bodart was kansloos. De eerste competitietreffer van de jonge Belg was meteen een belangrijke, want een zege zou een gouden zaak betekenen voor de Kerels in de strijd om degradatie.

Broodnodig

De verdediger toonde zich ook op defensief vlak nuttig, want Wasinski blokte een gevaarlijk schot van de Luikenaren net op tijd af. Standard ging logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker, Kortrijk hield goed stand en loerde op de counter. Eerst trapte de ingevallen Regali van dichtbij nog over, even later redde Bodart eerst op een poging van Selemani en de herneming van Bruno werd door Bokadi van de lijn gered.

Maar tot consternatie van iedereen werd Wesli De Cremer naar het VAR-scherm geroepen. Terecht zo bleek, want Selemani werd voor zijn trap aan het shirt getrokken door Laifis waardoor de Comorees uit balans werd gebracht. Laifis kreeg rood, KVK kreeg een elfmeter. Selemani zette zich zelf achter de bal en trapte de 0-2 eindstand op het bord.

Voor KV Kortrijk is dit een broodnodige en knappe zege. De Kerels nemen afstand van KV Oostende en Seraing, en kunnen met iets meer ademruimte toewerken naar het duel met Anderlecht van volgende week. KVK moet het dan wel doen zonder Felipe Avenatti, die in het slot nog onnodig geel pakte. Standard doet dan weer een dramatische zaak in de strijd om Play-Off 1.