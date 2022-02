KV Kortrijk blijft achter met 3 op 18 na thuisnederlaag tegen STVV

2022 is geen prettig jaar voor KV Kortrijk. De Kerels verloren met 1-3 van STVV en blijven zo achter met een povere 3 op 18 in het nieuwe jaar. Er moeten dringend punten gepakt worden om te blijven meedoen voor een plek in de top acht, te beginnen volgende speeldag tegen hekkensluiter Beerschot.

De basiself van KV Kortrijk onderging een metamorfose in vergelijking met de inhaalwedstrijd tegen Antwerp. Toen kon coach Belhocine onder meer geen beroep doen op de wintertransfers en had hij maar dertien veldspelers ter beschikking. Hij moest deze keer doelman Ilic door ziekte missen, maar Sainsbury was terug van interlandverplichtingen.

Ook Reynolds, Watanabe en Mbayo kwamen aan de aftrap. Jonckheere zat weer op de bank. Torp, Messaoudi en Rougeaux behoorden niet eens tot de selectie. Net voor het eerste fluitsignaal viel Radovanovic uit, Reynolds nam zijn plek in.

Aan de overkant recupereerde STVV-trainer Hollerbach doelman Schmidt, hij was terug na wedstrijden met Japan. Konaté, Teixeira en Koita kwamen in de ploeg. Aanwinsten Kagawa, Klauss en Al-Dakhil keken toe vanaf de zijlijn.

De Kerels kregen de eerste kans: Selemani bracht strak voor, Badamosi kon net niet afwerken. STVV liet zich niet onbetuigd. De Kanaries leken op voorsprong te komen na een doelpunt van Teixeira, maar hij had te opzichtig geduwd tegen Reynolds. Even later was het toch bingo. Koita werkte enig mooi een voorzet van Brüls af met een overhoekse volley. KVK kwam dan goed weg. Watanabe leek hands te begaan in de zestien, de VAR wuifde het protest van de Limburgers weg.

Geen rood voor Hara, die penalty uitlokt

Afgelopen woensdag keek Kadri tegen een strenge rode kaart aan. Belhocine fulmineerde dan ook langs de zijlijn nadat Hara zijn elleboog in het gezicht van Watanabe had gepland. De Japanner kwam weg met geel, al had die kaart ook een andere kleur kunnen hebben.

Kortrijk had het merendeel van het balbezit, maar kansen creëren was lastig. Een plaatsbal van Palaversa waaide over. STVV teerde op de tegenaanval, het was dus opletten geblazen. Het ging van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Hara, die ook al in de kleedkamer kon zitten, ging neer na een licht contact met Watanabe. Ref Lambrechts wees naar de stip, Brüls zette de elfmeter om: 0-2. KVK reageerde via Mbayo, die nipt naast besloot.

Loeren op de counter

Na de pauze zagen we hetzelfde spelbeeld: KVK monopoliseerde de bal, Sint-Truiden loerde op de counter. Ter illustratie, op het uur had de thuisploeg 78% balbezit. Dat resulteerde dan toch in de aansluitingstreffer. Badamosi vond Kadri aan de tweede paal, die simpel binnen tikte. Belhocine bracht ook nieuwkomer Benchaib voor Palaversa, een iets aanvallender ingestelde middenvelder. En Badamosi zag na contact met Schmidt zijn doelpunt afgekeurd worden.

KV Kortrijk bleef aandringen. Badamosi was heel bedrijvig, maar niet altijd gelukkig in zijn acties en stond te vaak offside. Tot Koita een bom verstuurde richting doel. Delle kwam met de schrik vrij, de bal spatte uiteen op de lat. Vijf minuten voor affluiten kon invaller Klauss voorzetten. Delle schatte dat verkeerd in en duwde het leer in de voeten van Hayashi. 1-3, match gespeeld.

De Kerels hebben de ambitie om de top acht te halen, maar in 2022 waren ze nog niet succesvol. Ze blijven achter met 3 op 18, dat is ronduit te weinig. De conclusie is simpel: volgende week móét er gewonnen worden bij hekkensluiter Beerschot.

(Jochen Coorevits)