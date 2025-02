KV Kortrijk beëindigt samenwerking met coach Yves Vanderhaeghe

Yves Vanderhaeghe is niet langer coach van KV Kortrijk, zo bevestigt de Belgische eersteklasser woensdag via zijn website.

Vanderhaeghe was nog maar twee maanden opnieuw trainer bij de Kerels, maar betaalt het gelag voor de “tegenvallende resultaten” van de voorbije weken. “KV Kortrijk maakt nu zo snel mogelijk werk van een opvolger”, klinkt het bij KVK.

De 54-jarige Vanderhaeghe nam medio december het roer over van de IJslander Freyr Alexandersson bij KV Kortrijk, maar zijn derde ambtstermijn bij KVK werd allerminst een succes. De voormalige Rode Duivel stond uiteindelijk amper acht wedstrijden aan de zijlijn bij de Kerels, maar kon er daar geen enkele van winnen en leed zes nederlagen.

De West-Vlamingen raapten enkel tegen Beerschot (2-2) en Club Brugge (1-1) een punt en staan in het klassement van de Jupiler Pro League nog altijd vijftiende en voorlaatste. De Kerels hebben op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie elf punten achterstand op Westerlo, de eerste ploeg in veilige haven, en hebben een mirakel nodig om de Relegation Play-offs nog te kunnen afwenden.

Vanderhaeghe zette als assistent van Hein Vanhaezebrouck en Georges Leekens in het Guldensporenstadion zijn eerste stappen in het trainersvak en werd in 2014 hoofdcoach bij de VeeKaa. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer loodste hij KVK naar play-off I, waarna hij overstapte naar KV Oostende. In 2017 volgde een transfer naar AA Gent, alvorens hij een jaar later al terugkeerde naar KV Kortrijk. In zijn tweede termijn bij KVK bereikte hij de finale van Play-off II en de halve finale van de Croky Cup.

In februari 2021 koos hij voor een ander avontuur bij Cercle Brugge, bij wie hij na minder dan een jaar ontslagen werd. KV Oostende pikte hem in februari 2022 opnieuw op, maar zette hem na acht maanden opnieuw op straat. Vanderhaeghe werd in november vorig jaar na amper vier maanden ontslagen bij het Saoedische Al-Faisaly en zat daarna meer dan een jaar zonder job.