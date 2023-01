KV Kortrijk-aanvoerder Kristof D’haene stopt vroegtijdig als prof: “Hij geraakt ’s ochtends soms de trap niet meer af”

Bent u ook geschrokken? Het bericht dat Kristof D’haene (32) eind dit seizoen stopt als profvoetballer leek uit het niets te komen, maar insiders wisten al langer dat zijn heup zijn achillespees is. Algemeen manager Matthias Leterme, sportief manager Rik Foulon en spelersmakelaar Thomas Troch duiden het voortijdige afscheid van de KVK-aanvoerder.

Toen we hem vorig seizoen uitgebreid interviewden, sprak Kristof D’haene nog de hoop uit de beker van België te winnen. “Ik droom ervan om op de Grote Markt met die beker te staan zwaaien.” Helaas. Het zal niet gebeuren. Vorige week woensdag sneuvelde KV Kortrijk in de kwartfinale van de Cofidis Cup tegen KV Mechelen en ‘s anderendaags verscheen er op de clubsite een videoboodschap waarin de aanvoerder bekendmaakte dat hij eind dit seizoen stopt als profvoetballer: hij sukkelt met de heup en de pijn gaat niet meer weg.

“Een week daarvoor vroeg hij of hij mij eens kon spreken”, vertelt algemeen manager Matthias Leterme. “Toen vertelde hij het mij en legde uit hoe hij tot die beslissing was gekomen: door de pijn en het advies van de dokter dat hij beter zou stoppen als topsporter. Hij stond erop om dat meteen te communiceren zodat er niet gespeculeerd zou worden waarom hij nog niet in de ploeg staat.”

Slechte heup

Zelf weet D’haene al heel lang dat zijn heup zijn achillespees is, maar dat kwam pas in de media toen die heup eind oktober 2020 blokkeerde en geopereerd moest worden. “De voorbije jaren voerden we daar geregeld gesprekken over”, zegt zijn zaakwaarnemer Thomas Troch. “We raadpleegden verschillende specialisten om na te gaan of er echt geen oplossing was. Uiteindelijk was de conclusie dat de uitstulping in zijn heupgewricht, die zijn mobiliteit beperkt, erfelijk is en niet volledig verholpen kan worden. Kristof heeft dat een hele tijd bestreden met pijnstillers, oefeningen, af en toe een dag extra rust en drie inspuitingen per jaar. Maar met die inspuitingen moet je opletten dat je geen schade aanricht voor de rest van je leven. Op dat punt zijn we nu gekomen. Ook de mentale belasting om daartegen te blijven vechten zonder te weten of hij goed zou kunnen trainen, begon serieus te wegen. Daardoor heeft hij die beslissing genomen. Hij heeft altijd wel geweten dat die heup hem voor ernstige problemen kon stellen, maar hij is een karakterman die zich op-en-top verzorgt, mentaal sterk is en er daardoor alles kon uithalen.”

Ondanks zijn ‘slechte heup’ en zijn profiel van lichtgewicht kende hij bij KVK als offensieve linksback geweldige jaren. Zijn naam circuleerde zelfs bij grotere clubs, zoals AA Gent, maar ook daar rezen er vragen over zijn heup. “Ik heb achteraf wel eens een bestuurder horen zeggen: ‘Hadden we geweten dat hij drie jaar lang elke minuut zou spelen zoals hij intussen bij Kortrijk had gedaan dan hadden we hem toch gepakt’, aldus Troch. “Er is in de MLS ook ooit belangstelling geweest van Orlando, maar die beschikten niet over het transferbudget om hem vrij te kopen.”

Fysiek beperkter

In het Guldensporenstadion wilden ze hem ook absoluut niet kwijt voor een prikje, benadrukt algemeen manager Matthias Leterme. “Omdat Kristof zowel op als naast het veld belangrijk was voor ons. Hij is iemand die beseft wat een fantastische job hij heeft, is zelden of nooit negatief, erg begaan met de club, heel toegankelijk voor andere, ook buitenlandse spelers, voor supporters en sponsors én hij is de eerste om iets te organiseren.”

Kristof kende hier veel mooie momenten en is geliefd bij de supporters – Rik Foulon, sportief manager KVK

Thomas Troch was meer dan ooit Kristofs vertrouwenspersoon geworden. “Hij belde mij geregeld op om te zeggen dat het weer slecht ging”, vertelt hij. “Soms geraakt hij ‘s ochtends de trap niet af. Eens die heup opgewarmd is, gaat het wel weer beter, maar dat werkte toch op zijn moraal.”

De WK-onderbreking deed hem geen deugd. “Neen, hoe langer hij stilligt, hoe meer die pijn opkomt en dan denk je ook al eens wat meer na en vraag je je af: waar gaat dat eindigen? Als je voelt dat je op training fysiek almaar meer beperkt wordt om je nog volledig te kunnen smijten en je dokter je waarschuwt dat je die inspuitingen niet kunt blijven nemen, dan wordt het ook almaar moeilijker.”

Acht seizoenen

Sportief manager Rik Foulon was op de club getuige van die evolutie. “Een echte verrassing was zijn beslissing voor mij niet”, zegt hij. “We wisten dat er met die heup een anatomisch probleem was dat voor een versnelde slijtage zorgde en dat er zonder medicatie geen normaal verloop meer was van de wekelijkse belasting. Het werd moeilijker en moeilijker en je kunt niet nog meer spuiten zetten of nog grotere hoeveelheden toedienen. Het werd vervelend voor hem omdat hij pijn leed en daardoor al eens een training moest missen, terwijl hij iemand is die dat loopwerk nodig heeft om rust in zijn hoofd te vinden. Die gemoedsrust was weg. Hij was niet meer content met zijn inbreng en zijn prestaties.”

Of we de gekwelde linksback van 1,67 meter en 63 kilo tijdens de reddingsoperatie onder leiding van de fysiek veeleisende nieuwe coach Bernd Storck nog veel op het veld zullen zien, is niet zeker. “Momenteel probeert Kristof om terug te keren”, merkt Foulon. “Ik begrijp dat als iemand als hij uit de elf valt, hij het daar moeilijk mee heeft. Zo’n attractieve speler die hier zoveel mooie momenten kende en door de supporters op handen wordt gedragen. Hij is een beetje zoekende en ook wel bezig met wat daarna komt.”

Hoe zijn toekomst er na acht seizoenen KV Kortrijk zal uitzien, weet Kristof D’haene evenmin. “Maar hij is iemand die nog echt iets wil doen in zijn leven, die er niet van uitgaat: ik word wel analist of trainer”, weet Troch. “Zijn horizon reikt verder dan de voetbalwereld. Hij heeft geen schrik om een dagdagelijkse job te gaan doen. Dat zegt ook wel iets over de persoon die hij is.”