Kustboys Leffinge neemt nieuwe start met nieuw lokaal en nieuwe peter

Uitgerekend op de avond van de eerste halve finale van het WK in Qatar (Argentinië-Kroatië) organiseerden de Kustboys Leffinge een receptie in hun nieuw lokaal, Sportbar De Barloke in Leffinge.

Toch waren de keiharde fans, samen met het bestuur, aanwezig om de nieuwe lokaaluitbaatster Yssei Ornelis én de nieuwe peter Anton Tanghe te bedanken en in de bloemen te zetten.

Voorzitter Michiel De Bruyne: “Kustboys Leffinge bestaat zes jaar en telt een 60-tal leden. Voor corona was ons lokaal in Café De Swaene, met Wout Faes als peter. De jongste twee jaren waren we minder actief, mede door corona. Vandaag nemen we een nieuwe start, in een nieuw lokaal, Sportbar De Barloke, en met een nieuwe ‘peter’, Anton Tanghe. Onze eerste activiteit wordt, op 26 december, de organisatie van de busverplaatsing naar Union. De bus is al volzet. In de toekomst zullen we ook enkele uitwedstrijden, in groep, in het lokaal komen volgen op groot scherm.” (FRO)