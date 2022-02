Kustboys en Kanaries houden elkaar in evenwicht: KVO en STVV delen de buit

KV Oostende kon geen vervolg breien aan de overwinning tegen Standard. Thuis tegen Sint-Truiden bleef het 0-0. Aan inzet geen gebrek, aan doelrijpe kansen des te meer. Toch is een verlengd verblijf in de hoogste klasse zo goed als binnen voor KVO.

KV Oostende kon zich voorgoed uit de zorgen voetballen met de komst van Sint-Truiden. Makkelijker gezegd dan gedaan: de Limburgers wonnen drie keer op rij, tegen Kortrijk, Union en Leuven. Bij KVO begonnen Tanghe en Ndicka op de bank, net als gewezen Dortmund- en Manchester United-aanvaller Kagawa bij STVV.

Een evenwichtig openingskwartier, waarin eerst Oostende en daarna Sint-truiden het spel naar zicht toe trachtte te trekken. De eerste kans was voor STVV: Hara kopte een hoekschop naast. Als reactie namens KVO mikte Gueye hoog over. Het spelbeeld kantelde toch in het voordeel van de ploeg uit Haspengouw, die meer aanvallende combinaties op de mat legde en scherper was in de duels. Maar kansen? Onbestaande. En zo sleepte de partij zich naar de rust.

Beterschap in tweede helft

Geen enkel schot tussen de palen in de eerste helft, hopen op beterschap in het tweede bedrijf. Durkin van STVV had dat begrepen, maar zag zijn kopbal naast gaan – een niet alerte Scherpen mocht van geluk spreken. KVO creëerde daarop wat geharrewar in de zestien, maar Capon zag zijn schot als een flipperkast in de handen van Schmidt belanden.

De Kustboys ontwikkelden meer druk en bij de Kanaries wisselden ze dan ook drie keer tegelijk om het evenwicht terug in de match te brengen. Voor een echte kans moeten we echter al doorspoelen naar minuut 68: Fortes kopt een hoekschop van Rocha recht op de STVV-keeper. Even later testte diezelfde Rocha de vuisten van Schmidt met een streep.

Oostende’s Makhtar Gueye kreeg een gele kaart van scheidsrechter Kevin Van Damme. © KURT DESPLENTER BELGA

Aan fysieke inzet en duelkracht geen gebrek, bij geen van beide teams. STVV had licht overwicht in de eerste helft, maar Oostende was duidelijk de betere na de pauze. Maar om echt aanspraak te maken op winst, had KVO de Limburgese code moeten kraken. Positief is de tweede clean sheet op rij. Op de volgende speeldag trekt KVO naar Anderlecht.

(TVA)