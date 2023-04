Kristoff Van Robays over SVZW Cercle: “Zulte Waregem is straks zeker niet kansloos”

Kristoff Van Robays speelde destijds voor KSV Waregem en trok daarna voor vijf seizoenen naar Cercle Brugge waarmee hij onder andere in 2003 de promotie naar eerste klasse meemaakte. Beide teams ontmoeten elkaar zondag in een ontzettend belangrijk duel.

Kristoff Van Robays groeide op bij de jeugd van Zultse VV, waar hij als miniem door KSV Waregem werd weggeplukt en twee jaar in het eerste elftal speelde. Hij verkaste in de zomer van 1999, kort nadat KSV Waregem door financiële problemen naar vierde nationale degradeerde, naar Cercle. Na een seizoen in de hoogste afdeling trok hij naar KV Oostende, waar hij geplaagd door opeenvolgende blessures na een jaar een punt zette achter zijn voetbalcarrière. De gewezen middenvelder is ondertussen gehuwd met een Braziliaanse, Maria. Samen hebben ze met Lucas en Flôr twee kinderen en Kristoff werkt in het familiebedrijf Immo Roba. “We hebben twee kantoren, in Zulte én Waregem”, vertelt hij. “Mijn tienjarige zoon houdt van voetbal en zo gaan we geregeld eens naar de Gaverbeek. De schrik zat er voor aanvang van het seizoen wat in. Helaas is het een waarheid geworden.”

“Het loopt overigens al een paar jaar wat stroef. Het moest er eens van komen. Ze hebben het dit seizoen laten liggen in veel cruciale matchen waar er meer in zat. Men voetbalde beter dan wat het resultaat aangaf. Ik ben met Oostende nog gezakt waar ze dat ook vertelden. Uiteindelijk kregen we toch het deksel op de neus.”

Stevig geheel

Ook op Cercle komt Van Robays als gewezen speler nog dikwijls. “Ze zijn aan het bouwen, met toch wel een stevig geheel. Cercle staat nu, volgens wat ik voor dit seizoen voor ogen had, misschien zelfs beter.”

Beide ploegen moeten winnen. “De zenuwen zullen bij de thuisploeg redelijk hoog gespannen staan. Ook Cercle heeft nog een inzet en zal geen gelaten indruk geven. Maar Zulte Waregem is zeker niet kansloos. Er heerst met veel vernieuwing en verjonging een mooie achterban. In een eigen vol huis kan dit wel een verschil maken. Ik hink normaal op twee gedachten als het tegen Cercle is. Nu zet ik toch in op Zulte Waregem. Met het nieuwe stadion, de Elindus Arena, en die vele handel errond is het belangrijk dat ze in eerste blijven.” (ACR)