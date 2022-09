Kristof D’Haene en KV Kortrijk kunnen na 7/27 bezinnen: “Binnenskamers bespreken”

De interlandperiode brengt voor veel Belgische clubs tijd om hard te werken en het eerste seizoensluik te analyseren. Bij KV Kortrijk komt die periode meer als geroepen. Na 9 op 27 moet het dringend beter, dat beseft ook kapitein Kristof D’Haene.

Dat KVK afgelopen weekend op Anderlecht verloor, is zeker geen ramp, de manier waarop wel. Het ontbreekt de Kerels vaak aan scherpte en wil, maar het slikt de laatste weken vooral te makkelijk doelpunten. De 32-jarige D’Haene, die zijn 200ste wedstrijd in de kleuren van KVK speelde, beseft dat het beter moet. “Het is simpelweg niet goed genoeg. Ik heb er geen andere verklaring voor. We zullen nu de koppen bij elkaar moeten steken en binnenskamers bespreken waar het misloopt, want zo kan het niet meer verder.”

Nieuwe jongens

De transferperiode middenin het seizoensbegin was niet optimaal voor de Veekaa. De basiself veranderde enorm veel en nieuwkomers zoals Tanaka, Loncar en Sych werden in hun eerste week meteen in de basis gedropt. “Sommige jongens zijn hier nog niet lang, dus zowel voor hen als voor ons was dat niet makkelijk. Tijdens de break zullen we elkaar beter leren kennen en zorgen dat iedereen op dezelfde lijn geraakt”, aldus de sympathieke West-Vlaming.

Tijdens de break zullen we elkaar beter leren kennen

KVK telt met Ilic, Selemani, Mehssatou & Henen ‘slechts’ vier internationals. Door de grote kern blijven er genoeg spelers om op het oefenterrein hard toe te werken naar de komende wedstrijden. Dat is maar beter ook, want het programma oogt zwaar.

Thuisreputatie

Na de interlandbreak wachten met leider Antwerp en nummer twee Genk twee zware tegenstanders. Thuis punten pakken tegen de ongeslagen leider wordt een zware opdracht, KVK kon in eigen huis nog niet winnen, maar D’Haene heeft er toch vertrouwen in. “We moeten zorgen dat Kortrijk terug een thuisreputatie krijgt, dat zijn we verschuldigd aan onze supporters. Ploegen moeten schrik krijgen om naar hier te komen. Het wordt een hele mooie uitdaging om Antwerp als eerste te kloppen, dus waarom niet? We zullen nu twee weken keihard werken”, besluit de aanvoerder.