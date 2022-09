Kortrijk versterkt middenveld met Bosnische international Stjepan Loncar

KV Kortrijk heeft dinsdag de komst van middenvelder Stjepan Loncar aangekondigd. De 25-jarige Bosniër wordt voor één seizoen gehuurd van de Hongaarse landskampioen Ferencvaros. Aan het einde van het seizoen kan Kortrijk de aankoopoptie lichten en de middenvelder permanent overnemen.

Loncar begon zijn carrière in eigen land en won in 2017 de Bosnische beker. In 2018 verhuisde hij naar Rijeka in Kroatië, waar hij in 113 wedstrijden 12 doelpunten scoorde en 14 assists gaf. Hij won 2 keer de Kroatische beker en haalde de groepsfase van de Europa League.

Afgelopen seizoen maakte Stjepan de oversteek naar de Hongaarse recordkampioen Ferencvaros. Hij won er de titel en de Hongaarse beker. Stjepan Loncar kwam ook al 11 keer uit voor het nationale Bosnische elftal, maar scoorde tot dusver geen enkel doelpunt voor zijn land.