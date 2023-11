Kortrijk verliest strijd der KV’s van Mechelen met 0-3

De Mechelse trein onder leiding van Besnik Hasi lijkt vertrokken. KV Mechelen ging zondagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-3 winnen bij hekkensluiter KV Kortrijk en behaalde zo een 7 op 9 na een eerdere zege tegen Charleroi (1-0) en een gelijkspel op Sclessin bij Standard (0-0).

Al na zes minuten combineerde Malinwa vlekkeloos door de as van de Kortrijk-defensie en kon Norman Bassette de bezoekers op voorsprong zetten. Tien minuten later duwde Rob Schoofs de VeeKaa nog dieper in de put door zijn kruin te zetten tegen een doorgekopte vrije trap. Na de veilige 0-2 groeven de bezoekers zich in, waardoor de thuisploeg het initiatief overnam. Abdelhak Kadri vond Gaetan Coucke op zijn weg, voorbij het halfuur zat het geluk niet aan Kortrijkzaanse zijde toen de uithaal van Massimo Bruno op de lat en de paal strandde.

Zeldzame pogingen

Na de rust hetzelfde spelbeeld: Malinwa bleef zijn defensieve stelling behouden en Kortrijk kon met moeite een kans bij elkaar voetballen. Zeldzame pogingen van Kadri en Dylan Mbayo gingen onbesuisd over en tien minuten voor tijd telde Kerim Mrabti Kortrijk helemaal uit met de 0-3.

Eerder zondag bleef de topper tussen AA Gent en Union onbeslist (1-1) en behaalde Anderlecht een prestigieuze zege in de Brusselse derby tegen RWDM (2-1), dat KV Mechelen over zich ziet springen in de stand. KV Kortrijk behoudt de rode lantaarn met 9 op 45.