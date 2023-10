Kortrijk staat laatste, maar sportieve baas Pieter Eecloo panikeert niet: “Natuurlijk gaan we ons redden”

Pieter Eecloo (34) is sinds juli de ceo Sports van KV Kortrijk. Hij mag de eindverantwoordelijke genoemd worden voor liefst vijftien transfers in drie maanden, een trainerswissel en een troosteloze 5 op 30. Maar toch zal KVK zich redden, gelooft Eecloo – de komst van Club Brugge kan een kantelmoment worden. De prille en onbekende sportieve baas mag het in zijn eerste interview allemaal uitleggen. In vijf hoofdstukken, voor elk puntje dat Kortrijk al behaald heeft één.

1. Welk carrièreplan schuilt achter de jonge en onbekende Pieter Eecloo (Aartrijkenaar, studeerde sportmanagement aan Vives in Brugge): tot de komst van Peter Verbeke zeven jaar scout van Anderlecht, sinds 2020 ‘Afrikascout’ bij KV Kortrijk, na het vertrek van Joachim Vercaigne hoofdscout bij KVK en nu de sportieve baas in het Guldensporenstadion?

Pieter Eecloo: “Ik had niet meteen een carrièreplan, al vind ik die laatste stap niet onlogisch, ik heb met mijn diploma sportmanagement wel een basis. Het is een samenloop van omstandigheden: dankzij mijn stage heel veel ervaring mogen opdoen bij Anderlecht, daarna nieuwe perspectieven als Afrikascout bij KVK en dan eerst door het vertrek van Joachim hoofdscout en na het afscheid van Matthias Leterme ceo Sports. Simpel: de taken van Matthias moesten worden verdeeld tussen Guillaume Nuytten (ceo Non Sports, red.) en ik. Elk met zijn specialiteit, ik kan mij volledig concentreren op het voetbal. In nauwe samenspraak met Guillaume, verantwoordelijk voor de budgetten, met de scouts en vooral met technisch directeur Rik Foulon die als geen ander het DNA van KVK in zich heeft. Rik, een voetbalkenner is heel belangrijk voor mij omwille van de continuïteit en zijn netwerk – we vormen echt een tandem, nemen alle eindbeslissingen samen. Maar ik draag wel de eindverantwoordelijkheid. Ook over die vijftien transfers, ja.”

2. Hij is zeer tevreden over zijn transferwerk. En Burnley had daar maar een kleine rol in.

“Ja. Dat daar maar één echte Afrikaanse transfer in zit (Senegalees Djibi Seck, 19, red.) kan met mijn verleden als Afrika scout verbazen maar de insteek was nu helemaal anders: ik moest in de voetbalacademies op het Afrikaanse continent geen jonge en nog betaalbare talenten ontdekken, ik moest nu binnen het budget meteen inzetbare spelers halen voor de A-kern. (grijnst) Ik moet zeggen dat het een drukke zomer werd. Maar zó nieuw was de job voor mij nu ook niet: als hoofdscout had ik ook al veel te maken met makelaars en zo. We hebben uiteindelijk een evenwichtige kern kunnen samenstellen. Ik was en ben heel tevreden over alle transfers die we hebben gedaan. (denkt na) Ik zou mezelf toch een 7 op 10 geven. Of neen, eerder een 8, omwille van de korte periode waarin we alles moesten gedaan krijgen.

“Ik denk niet dat de fans zich zwaar ongerust maken over de toekomst van KVK”

Hoe groot de inbreng was van Burnley? (lang kandidaat om de club te kopen en in afwachting naar verluidt een duidelijke stem in de transfers, ook via de uitstekende relatie van ex-coach Edward Still met Vincent Kompany, red.) Niet zo groot. Het klopt echt niet dat Burnley de transfers bepaalde of zelfs maar stuurde. Er is van hen alleen een lijst met namen gekomen, net zoals er van overal namen bijkomen, maar wij hebben echt wel alles in eigen handen gehouden. Zo werd al te snel beweerd dat Kana is gekomen op voorspraak van Kompany maar Marco stond al twee jaar op ons lijstje.”

3. De wissel Still-De Boeck had niet alleen te maken met het gebrek aan resultaten.

“Edward is een heel positieve mens en een gedreven coach die tijdens de week goed werk leverde. En ik ben akkoord als je stelt dat een coach nooit alléén mag worden afgerekend op zijn resultaten. Maar we zagen in de wedstrijden te weinig evolutie, dáárom durfden we niet langer met hem doorgaan. En ja, het zou kunnen dat hij iets té positief, té braaf was, maar je zal vanuit de club geen slecht woord over hem horen. Onmogelijk! Maar met Glen beoogden we nieuw vuur. Sinds Glens vertrek hier, vier jaar geleden, viel zijn naam nog regelmatig. Vooral bij Matthias, ja. Glen heeft een enorme drive, is tactisch heel sterk en brengt zeer realistisch voetbal. Of Matthias een handleiding heeft meegegeven? (lachje) Ach, Glen is altijd rechtuit en ik vind dat tof. Ik had er ook geen probleem mee dat hij meteen Avenatti uit de selectie zette, het is aan de coach om de juiste keuzes te maken en in te schatten wat die met de groep doen.”

4. Volgens Eecloo is alles aanwezig opdat KV Kortrijk volgend jaar nog steeds in 1A speelt.

“Omdat ik ervan overtuigd ben dat een aantal spelers, jong of pas laat toegekomen zoals Mampassi, Alebiosu… nog veel progressie gaan maken. En we dus beter kunnen. En dan moeten de resultaten volgen. Ik vind het moeilijk af te wegen hoe groot onze kans op redding is, maar als ik toch een percentage moet geven, zeg ik 100 procent! Omdat de kloof met de nummer 12 nog steeds maar vijf punten bedraagt. En er zijn nog zestig punten te verdienen. Te beginnen zaterdag tegen Club Brugge. Dat het geen goed moment is om juist nu Club, na hun 3 op 12, te ontvangen hoor je mij niet zeggen: het is áltijd het goede moment voor Club Brugge thuis. Tegen Anderlecht is het niet gelukt, een zege tegen Club kan misschien een kantelmoment worden. Als we ons moeten redden in de degradatie play-offs (met de laatste vier, red.) dan is dat maar zo, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat we de play-downs nog kunnen vermijden. Wie we dan achter ons zouden kunnen laten, is onmogelijk te voorspellen, daarvoor is het nog veel te vroeg. Laten we zeggen alle clubs vanaf plaats 10 – de top 6 en Standard, Cercle en STVV zullen wellicht niet in problemen komen – daarvoor in aanmerking komen.”

“Het is áltijd het goede moment om Club Brugge te ontvangen”

5. Maar áls KVK degradeert, hoeveel toekomst heeft de club nog?

“Ik zag jouw vergelijking met Zulte Waregem dat financieel en structureel, ook dankzij hun nieuwe stadion en oefencomplex, wél alles heeft om snel terug te keren en dat 1B voor KVK misschien de doodsteek kan worden? Ik vind het op dit moment zinloos om daarover te spreken. En, eerlijk: ik ben daar ook absoluut niet mee bezig. Er is heus geen plan-B. Alleen een plan-A! Na alle perikelen rond de mogelijke overname van de club, de Kaminski Group dus en Burnley FC, begrijp ik wel de onzekerheid van de buitenwereld maar ik denk niet dat de fans zich zwaar ongerust maken over de toekomst van KVK. Maar ik kan wel zeggen dat ik hiér helemaal geen onzekerheid merk. Ik vind dat die vooral van buitenaf wordt gecreëerd. Heel eerlijk: ook tijdens de besprekingen met Burnley FC was ik niet bezig met de toekomst van de club. Of met mijn persoonlijke toekomst, als de overname zou rond geraken. Enfin, onzekerheid is toch een te zwaar woord. (denkt na) De zomer was gewoon te druk om ook daar nog mee bezig te zijn. Met dingen die toch boven ons hoofd speelden. Wat de verdere plannen van eigenaar Tan zijn, weet ik niet, tenslotte heeft elke eigenaar het recht zijn bezittingen te verkopen. Maar ik kan je wel zeggen dat de samenwerking met Ken Choo (rechterhand van Tan, zou nu wel elke maand afreizen naar Kortrijk, red.) momenteel héél goed loopt. Ik merk vooral een grote betrokkenheid en heb het gevoel dat in januari, indien nodig, opnieuw inspanningen zullen worden geleverd om nog extra versterkingen te halen. Al zijn daar nog geen concrete afspraken over. Echt, we kunnen momenteel niet klagen.”