Kortrijk is kapitein D’Haene voor de rest van het seizoen kwijt

KV Kortrijk kan de rest van het seizoen niet meer rekenen op kapitein Kristof D’Haene.

De linksachter blesseerde zich zondag in het competitieduel op het veld van Racing Genk (2-0). Verder onderzoek wees uit dat D’Haene een barst in de teen opliep. Dat maakte Kortrijk donderdag bekend op haar website.

De 31-jarige D’Haene speelt sinds de zomer van 2015 voor de Kerels. Hij kwam er sindsdien in 211 officiële duels in actie. Dit seizoen kwam hij al 31 keer in actie.

Kortrijk staat na 29 speeldagen op de elfde plaats in de Jupiler Pro League, met 37 punten. Zaterdag ontvangen de West-Vlamingen competitieleider Union.