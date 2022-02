Kortrijk gaat in hoger beroep tegen schorsing Kadri

KV Kortrijk gaat niet akkoord met de beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om middenvelder Abdelkahar Kadri een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro op te leggen voor zijn rode kaart van vorige week woensdag in het duel tegen Antwerp (0-2 verlies). De speler verschijnt daardoor dinsdag voor de Disciplinaire Raad.

Halfweg de tweede periode moest ook Kortrijk – eerder was Antwerp-middenvelder Birger Verstraete reeds uitgesloten – met tien voort. Kadri ging met beide voeten vooruit veel te driest door op Almeida en hij mocht gaan douchen. “Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal is van oordeel dat deze vliegende tackle (sprong met de voeten vooruit naar de bal) die met hoge intensiteit werd uitgevoerd een brutale fout uitmaakt. De speler ging hierbij onbesuisd te werk, waarbij betrokkene poogde de bal te heroveren. De fysieke integriteit van de tegenstrever kwam hierbij wel degelijk in gevaar”, klonk het in de mededeling. Het Disciplinair Comité handhaafde daarmee het schorsingsvoorstel van het bondsparket, waarmee de club eerder niet akkoord ging.