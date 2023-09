Kortrijk-aanwinst Craig Cathcart hangt schoenen aan de haak

KV Kortrijk zal weinig plezier beleven aan zijn late zomertransfer Craig Cathcart. De ervaren Noord-Ierse verdediger ondertekende begin september een eenjarig contract in het Guldensporenstadion, maar dat is inmiddels alweer ontbonden. De 34-jarige Cathcart heeft immers besloten een punt te zetten achter zijn carrière.

“Na overleg is het contract tussen Craig Cathcart en KVK vandaag ontbonden. De Noord-Ier geeft aan te zullen stoppen met profvoetbal. We wensen Craig alle succes met wat volgt na zijn mooie voetbalcarrière!”, zo laat Kortrijk donderdag weten.

𝗖𝗿𝗮𝗶𝗴 𝗖𝗮𝘁𝗵𝗰𝗮𝗿𝘁 𝘀𝘁𝗼𝗽𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘃𝗼𝗲𝘁𝗯𝗮𝗹



— KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 21, 2023



Cathcart, een 62-voudig Noord-Iers international, moest bij de noodlijdende Kerels (voorlaatste in de Jupiler Pro League, red.) een leidersrol op zich nemen in het hart van de defensie. Hij genoot zijn opleiding bij Manchester United en was jarenlang actief bij Blackpool en Watford in de Premier League en Championship.