Knokkend Essevee verliest in slotfase met 0-2 van Antwerp

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om de punten thuis te houden tegen Antwerp. Bostyn keepte een beresterke partij, maar kon niet verhinderen dat Alderweireld scoorde met het hoofd en vanop de stip. Het ziet er met de match moeilijker uit om het behoud alsnog af te dwingen.

Frederik D’Hollander haalde opgelucht adem: Ruud Vormer was fit genoeg voor zijn rentree. Uiteraard stond de Nederlander aan de aftrap. Gano (ziek) en Sissako (blessure) moesten verstek geven. Rommens nam de vrije plek op het middenveld in. Aan de overkant bij Antwerp kon ook Alderweireld opnieuw aan voetballen toekomen. Stengs mocht eveneens starten, Ekkelenkamp en Janssen zaten niet in de selectie.

The Great Old zette meteen hoog druk. Maar Essevee hanteerde dezelfde tactiek. Vloeiende aanvallen zagen we niet in de beginfase. Tot Fadera het leer verloor. Kerk kon Balikwisha bedienen, hij mikte voorlangs. Een eerste waarschuwing voor de Boeren. Antwerp nam dan toch de bovenhand en na gezellig combineren in de zestien van de thuisploeg kon Muja trappen. Weliswaar vanuit een scherpe hoek, maar het handje van Bostyn was meer dan nodig. Op de daarop volgende hoekschop was het wel raak. Alderweireld knikte overhoeks tegen de touwen. Tot de VAR ingreep, offside van Balikwisha, weg 0-1.

Vormer kan stempel niet drukken

Essevee stak een eerste keer de neus aan het venster via een actie van Fadera. Op snelheid ging hij zijn flank af. Zijn afgeweken voorzet verzeilde bijna in doel. Pacho ging dan opzichtig duwen bij Ndour, de VAR had niets foutief gezien. Zulte Waregem probeerde wel om georganiseerd voetbal te brengen, maar het viel toch op dat Antwerp baas was en versnelde wanneer het daar zin in had. Ruud Vormer stond dan wel tussen de lijnen, het was niet de Vormer die we kennen. Vaak stond hij te wijzen, maar zijn stempel drukken lukte niet.

Zo’n tien minuutjes voor de pauze was Essevee daar nog eens. Derijck kon vrijstaand koppen op een hoekschop van Brüls, maar zijn inzet miste kracht. Op slag van rust knalde Stengs veel te wild een open kans naast de kooi van Bostyn. De thuisploeg kwam met de schrik vrij en kon met een 0-0 naar de kleedkamer.

Bostyn keept sterk

Essevee bleef er volop in geloven. De eerste kans na de pauze was voor de Boeren. Ndour bediende Vossen, Butez ging goed plat. Antwerp nam dan over en Zulte Waregem probeerde alle gaten dicht te lopen. Aanvallend kwamen de Boeren er niet echt meer uit. Bostyn ging goed plat op een trap van Kerk.

Op het uur was Zulte Waregem daar nog eens. Vossen kon uithalen, maar kraakte zijn schot. Fadera zette zich dan goed door en ging tegen het canvas aan de rand van de zestien. Ref Put zag er geen graten in en wuifde het protest weg, al was er wel een reukje aan.

In het slotkwartier greep Bostyn goed in op een inzet van Balikwisha. Willen blokte dan een trap van Stengs af. Tot Essevee het deksel op de neus kreeg. Stengs krulde een vrije trap op de kruin van Alderweireld, die nu wel raak trof: 0-1. Ndour kreeg dan een trap tegen de hand: penalty. Alderweireld zette die feilloos om: 0-2 en boeken toe.

Zulte Waregem moet nu bang afwachten wat concurrenten Eupen op Kortrijk en Oostende op STVV zullen bij elkaar voetballen. Volgende week trekt Essevee naar Charleroi.