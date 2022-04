Klare taal van Schreuder: “Zondag gaan winnen op Anderlecht”

De titelstrijd in de champions’ play-offs is in een week tijd geslonken van vier naar twee kanshebbers. Club Brugge is nog steeds in volle achtervolging op Union en moet zondag op bezoek bij aartsrivaal Anderlecht. Geen sinecure want tijdens de voorgaande vijf ontmoetingen kon Club Brugge geen enkele keer winnen.

Hoewel de kloof tussen Club Brugge en Anderlecht al zeven punten bedraagt, weigert Schreuder om van een tweestrijd te spreken in de jacht op de kampioenentitel. “Iedereen heeft nog volop kansen, er zijn nog steeds vier titelkandidaten. Er kan nog van alles gebeuren.”

De kans dat Anderlecht of Antwerp met de titel wegloopt, lijkt bijzonder klein. Club Brugge hoeft zich dus alleen op Union te focussen. De Brusselaars wonnen ook hun openingsmatch en hebben nog drie punten bonus.”

“Zondag kan die achterstand zelfs opklimmen tot zes punten want Union komt voor Brugge aan de beurt. Een voor- of een nadeel? “Voor of na Union spelen maakt me niet uit. Ik ben daar niet mee bezig en het interesseert me ook niet.”

Vijf wedstrijden zonder zege

Het was niet de enige stoere taal die uit de mond van coach Schreuder kwam. “Het DNA van een Bruggespeler is dat je altijd moet winnen. We hebben negen keer op rij gewonnen. Maar als we een partijtje spelen op training wil ik die wedstrijd ook winnen. En we willen zondag winnen en dan dinsdag op training ook nog eens.”

Duidelijke ambities dus, de coach gaat volop voor een driepunter in de hoofdstad. De laatste vijf matchen lukte het echter niet om de troepen van Kompany te verslaan. “Ik heb dat gehoord maar het zegt me niet veel. We zijn rustig, we zijn voorbereid en zullen zondag voor de winst gaan. Ik verwacht een heel agressief Anderlecht dat iets wil rechtzetten, ook wij proberen dominant te zijn.”

“We krijgen twee voetballende ploegen die een beetje dezelfde speelstijl hebben, dat zal een interessant duel worden.”

Op blessurevlak is blauw-zwart zorgenvrij, ook Lang is volledig fit: “Hij heeft vorige week een tik op de kuit gehad maar het ziet er goed uit want hij heeft heel de week kunnen trainen.”

(JT)