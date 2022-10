Kinderlijk verdedigen levert Essevee zware 2-5-pandoering op

“We gaan ons redden, zeker.” Het zijn de woorden van coach Mbaye Leye. Dan zal Essevee toch uit een ander vaatje moeten tappen. Opnieuw werden te kinderlijk goals geslikt. Tegen OHL kwam Zulte Waregem op voorsprong, maar dat was dan ook het enige sprankeltje hoop. De Boeren kunnen gewoonweg geen vuist maken. Benieuwd naar de derby van volgend weekend tegen KV Kortrijk.

Mbaye Leye verkondigde in de media dat hij zeker was dat Essevee niet zou zakken. Voor de wedstrijd tegen OHL voerde de Senegalees één wissel door. Tambedou was niet klaar wegens een blessure, Ramirez kwam terug uit schorsing en nam zijn plaats op het middenveld weer in. Aan de overkant koos Marc Brys ook voor één wissel. Nsingi was de diepe man, Gonzalez verhuisde naar de bank.

Zulte Waregem begon met veel goede moed aan de nieuwe opdracht. De thuisploeg probeerde het spel te maken. Fadera werd een eerste keer diep gestuurd, maar zijn voorzet bereikte geen ploeggenoot. OHL kwam dan eens piepen via Maertens, Bossut was alert. Drambaiev kon dan voorzetten vanop links, maar zijn pass miste precisie.

Essevee was gevaarlijk via Fadera, zijn gekruist schot belandde naast de paal. Thorsteinsson raakte aan de overkant het doelkader, Essevee kwam goed weg. Ramirez kon dan uithalen voor de thuisploeg, zijn schot verdween over.

Plots stond Zulte Waregem op voorsprong, Vossen kwam oog in oog te staan met Cojocaru. De man die zijn vierhonderdste wedstrijd op het hoogste niveau speelde, miste niet: 1-0. De Limburger kon zich niet beheersen en trapte de hoekschopvlag aan flarden, een gele kaart was het gevolg. Het antwoord van OHL kwam er via Tamari. Hij ontfutselde het leer, Bossut stond pal op de harde knal van de Jordaniër.

Deksel op de neus

Marc Brys reageerde met een dubbele wissel. Kiyine en Gonzalez kwamen in de ploeg, Thorsteinsson en Nsingi bleven in de kleedkamer. Gonzalez rendeerde meteen, hij zorgde voor de 1-1. Fadera liet dan na om te scoren. Zoals dat dan gaat in het voetbal, krijg je het deksel op de neus. Die andere invaller Kiyine tekende voor de 1-2 via een plaatsbal. En nog was het niet gedaan. Mendyl dribbelde zich vrij op links, Gonzalez tikte zijn tweede van de avond tegen de touwen.

Einde wedstrijd, zou je dan denken. Dat was buiten Fadera gerekend. Met heel wat geluk en via een afgeweken bal trapte hij de 2-3 voorbij Cojocaru. En dan was Essevee weer in hetzelfde bedje ziek. Een diepe bal werd verkeerd ingeschat door Willen, Gonzalez kon rustig kijken. De Norre plaatste simpel voorbij Bossut: 2-4.

Als toemaatje kreeg Stan Braem nog een rode kaart onder de neus gestopt. Gelukkig greep de VAR in, want het was veel te streng. Na het bekijken van de beelden kreeg de spits geel. En zo kabbelde de partij naar zijn einde. In de extra tijd strooide OHL nog wat peper in de wonde, Gonzalez prikte zijn derde van de avond: 2-5. Pijnlijk.

Zulte Waregem moet zich steeds meer zorgen maken. In verdedigend opzicht slikken de Boeren te kinderlijk goals. Goede wil is er wel, maar daarmee kun je de redding nog niet bewerkstelligen. De derby tegen KV Kortrijk moet voor de ommekeer zorgen, maar is dat wel mogelijk?

(JC)