Kévin Denkey verlaat Cercle en gaat in VS voetballen: FC Cincinnati betaalt recordbedrag van 16,6 miljoen euro

Cercle Brugge en het Amerikaanse FC Cincinnati hebben een akkoord bereikt over de transfer van aanvaller Kévin Denkey. De Togolese spots blijft nog tot 15 december actief bij groen-zwart en vertrekt nadien voor een recordbedrag naar de Major League Soccer.

Het gaat om 16,6 miljoen euro, waarvan 15,3 miljoen euro vast transferbedrag – plus nog eens 10 procent bij een toekomstige transfer. Procentueel gaat er wel een deel van het bedrag naar het Franse Nimes waar Denkey speelde vooraleer hij naar Cercle ging.

62 goals

Denkey speelt sinds januari 2021 voor Cercle en was hierbij al goed voor 62 doelpunten en 20 assists in 147 wedstrijden. Vorig seizoen was de aanvaller topschutter in de Jupiler Pro League met 27 doelpunten. Het leverde hem als eerste Cerclespeler ooit zelfs de Ebbenhouten Schoen op, de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Belgische hoogste voetbalcompetitie.

Op zondag speelt Denkey tegen Union zijn laatste thuiswedstrijd voor Cercle, voor de fans van groen-zwart een ideaal moment om de topschutter een warm afscheid te geven. (ACR)