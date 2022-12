Kerstkater voor KVO op veld van Union

KV Oostende schonk zichzelf geen laat kerstcadeau. Op het veld van Union gingen de Kustboys met 3-0 onderuit. In een intense partij waren de Brusselaars steviger en snediger, en werd het kwaliteitsverschil tussen beide teams duidelijk.

Voor de tweede keer in minder dan een week stonden Union en KV Oostende tegenover elkaar. Afgelopen dinsdag in de beker legde KVO een bemoedigende prestatie op de mat, maar wonnen de Brusselaars met 2-1. Voor dit competitietreffen voerde Oostende-trainer Dominik Thalhammer twee wissels door: Capon verving Medley, Atanga stond voorin naast Ambrose in plaats van Mebude. Bij Union keerde Vanzeir terug uit blessure.

Hoog tempo

De openingsfase ging goed op en af. Philips ging een eerste keer plat op een vrije trap van Teuma, een goeie counter van KVO kende geen eindstation. Na zo’n 8 minuten ontsnapte Oostende: een uitstekende voorzet van Vanzeir werd door Urhoghide nipt voor de neus van Boniface weggetikt. Op het kwartier een goeie kans voor de kustploeg na een goeie combinatie tussen Atanga, Ambrose en Aamade, maar Bätzner zag z’n schoot finaal afwijken in hoekschop. Het tempo en de intensiteit in de match lagen hoog, symbolisch was een pittige fase voor de doelmond van Oostende.

Wedstrijd in slop

Organisatorisch stond het goed bij KVO. Maar als Union naar voren trok, was het opletten geblazen. Adingra kon z’n flank aflopen en terugleggen, maar Vanzeir noch Boniface noch Lazare wisten te besluiten. Over halfweg de eerste helft leek de wedstrijd alsmaar meer in het slop te geraken. Noemenswaardig gevaar liet Oostende niet meer optekenen.

Teddy Teuma zet Union op voorsprong. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Union vatte de koe bij de horens bij de start van de tweede helft. Lazare was Capon te snel af en ging na vederlicht contact liggen in de zestien. Ref Arthur Denil legde de bal op de stip, de VAR volgde zijn betoog. Teuma stuurde Phillips de verkeerde kant uit en zette Union op voorsprong. Zeer zuur voor KVO, dat zich zeker bekocht zal voelen.

Oostende moest wat meer risico nemen, maar wist geen groot gevaar te creëren – veel voorzetten zonder vervolg, counters die verzandden. Anderzijds zetten Adingra en Boniface een goeie aanval op, Adingra zelf mocht het afmaken: dan toch 2-0. Boeken toe. Een tweede treffer werd voorafgaand trouwens afgekeurd voor buitenspel.

Samy Louknine gaat neer in een duel met Christian Burgess. © LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA

Het was niet dat Oostende niks probeerde, maar Union zat er kort, snel en snedig op. De meeste kansen vielen te noteren nabij het doel van Phillips, diens collega Moris moest amper een bal pakken. Het kwaliteitsverschil tussen beide teams was duidelijk. Vanzeir dikte in blessuretijd de score uit met een stuitende volley die prachtig in de kruising belandde.

De kopjes gingen naar beneden bij de Oostendenaars. Op 7 januari staat om 18.15 uur een echte kelderkraker gepland in de Diaz Arena. Dan kijkt KV Oostende Seraing in de ogen. Dat wordt een ‘do or die’-wedstrijd voor de Thalhammer en co.