Kerstactie Pro League voor Younited Belgium levert recordbedrag van 157.365 euro op, truitje Antonio Nusa (Club Brugge) duurst van al met 3.023 euro

De traditionele kerstactie van de Pro League ten voordele van Younited Belgium, de sociale partner van de Pro League, heeft dit jaar een recordbedrag van 157.365 euro opgeleverd, zo maakte de belangenvereniging van Belgische profclubs zaterdagavond bekend.

Het populairste shirt was dat van Club Brugge-goudhaantje Antonio Nusa en wisselde van eigenaar voor 3.023 euro. De top drie werd vervolledigd door Arthur Vermeeren (2.902 euro) en Toby Alderweireld (2.800 euro). De populairste club was Royal Antwerp FC (23.427 euro).

Het populairste shirt uit de Challenger Pro League was van topschutter Adriano Bertaccini (RFC Liège) en leverde 825 euro op, terwijl het meest gegeerde shirt uit de Lotto Super League van Febe Vanhaecke (Club YLA) voor 875 euro onder de hamer ging. Het populairste item in deze vijftiende editie van de kerstactie was de kampioensbeker van KAA Gent uit 2015. De ‘feestbeker’ van dat jaar ging voor een recordbedrag van 8.500 euro onder de hamer.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, is trots op het behaalde resultaat. “Onze fans toonden zich de voorbije kerstperiode erg begaan en solidair met de spelers van Younited. Dankzij onze clubs en partners konden we ongetwijfeld het leukste veilingaanbod van de voorbije jaren aanbieden.”

“De supporters zijn er dan ook echt voor gegaan! We kunnen met de opbrengst van de kerstactie meer dan 1.000 kwetsbare personen en hun families steunen om opnieuw stappen in de samenleving te zetten. Ik ben alle clubs, partners en supporters dan ook erg dankbaar. Ze bewijzen opnieuw dat ons profvoetbal een echte sociale motor is die verenigt en solidair is. Via ons beleidsplan dat we in 2023 voorstelden zullen we in het nieuwe jaar op hetzelfde elan verdergaan,” aldus de Pro League-CEO.