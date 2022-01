Kerels weer niet voorbij zwart beest Eupen: KV Kortrijk-KAS Eupen 1-1

Volledig tegen het spel in kwam een sterk gestart KVK halfweg de eerste helft op achterstand, toen drie verdedigers zich lieten vangen aan een goocheltruc van Ngoy. Verder dan de gelijkmaker van Messaoudi kwamen het na de rust niet meer.

KVK recupereerde Jonckheere, Ocansey en Rougeaux, vorige week nog in quarantaine, maar moest het nog steeds doen zonder de Afrika Cup-gangers Selemani en Badamosi en de geblesseerden Guèye (al lager out) en Vandendriessche (vorige week op Gent uitgevallen met een spierblessure).

Van hen kwam alleen Rougeaux aan de aftrap, als rechtsback, in de plaats van Watanabe, de nieuwe Japanse centrale verdediger die op de vorige speeldag noodgedwongen vervroegd moest debuteren. Sissoko verving Vandendriessche, omdat Fixelles last had aan de adductoren. Kadri en Moreno, die vorige week beiden pas op de wedstrijddag uit quarantaine waren gekomen en invielen, startten nu op de posities van Torp en Fixelles.

Eupen, dat vorige week zestien positieve coronagevallen telde en tegen Cercle met een noodploeg aantrad (0-2), recupereerde er daar twaalf van. Het moest het onder meer nog zonder hoofdcoach Krämer doen. Assistent Valkanis verving hem.

KVK-aanvoerder D’Haene werd gehuldigd voor zijn 200ste wedstrijd in het shirt van de Kerels.

Dolende verdedigers

KVK begon sterk aan de wedstrijd, zette zijn tegenstander meteen onder druk en creëerde onder impuls van vooral draaischijf Kadri en een bedrijvige Mbayo op de rechterflank ook doelkansen: Messaoudi knalde binnen het bereik van de doelman, Moreno trof de lat en knalde van dichtbij nog eens wild over.

Maar halfweg de eerste helft kwamen de Kerels tegen de gang van het spel in op achterstand: Ngoy, ex-jeugdspeler van onder meer Club Brugge, zette in de zestien meter met één zoolbeweging drie dolende verdedigers in de wind en trapte de bal overhoeks binnen.

KVK was even de kluts kwijt en twee minuten later schatte Ilic een vrije trap van Peeters fout in en liet Cools na om de 0-2 binnen te koppen.

Eupen’s Jonathan Heris en Kortrijk’s Charles-Jesaja Herrmann. © KURT DESPLENTER BELGA

Eupen bleef beter in de wedstrijd. Al had Heris rood moeten krijgen voor een wilde tackle op Kadri. Hij kwam er bij Visser mee weg met geel.

De eerste keer van Messaoudi

Kort na de rust kreeg Eupen een nieuwe kans op 0-2, maar Prevljak liet na een alweer aarzelende Ilic te vloeren.

Het was daarentegen Messadoudi die aan de overkant met een afstandsschot en met medewerking van doelman Himmelmann zijn eerste doelpunt voor KVK maakte: 1-1. Kortrijk drong aan maar Mbayo, Messaoudi, Moreno en Kadri kwamen niet tot scoren.

Het is de zevende thuiswedstrijd tegen Eupen op rij die KVK niet kan winnen. De laatste thuiszege tegen Eupen dateert van 2010.

(CV)