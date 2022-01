Kerels slepen 2-2-gelijkspel uit de brand in Gent

Een gehavend KV Kortrijk kwam snel op voorsprong via een individuele actie van Mbayo, maar slikte kort voor en kort na de rust doelpunten van Castro-Montes en ex-KVK’er Mboyo. In de extra tijd zorgde weer Mbayo voor de gelijkmaker. Vandendriessche viel geblesseerd uit.

Met AA Gent-KV Kortrijk begon het tweede deel van de Jupiler Pro League met een wedstrijd die beide ploegen liever niet wilden speelden. Maar het moest omdat ze niet voldeden aan de nieuwe voorwaarden voor uitstel: 1) minstens zeven besmette spelers die minstens 30 procent van de tijd speelden; en 2) twee besmette doelmannen onder wie deze die het meest speelde.

19 besmette personen

Begin deze week telde KVK 19 besmette personen, onder wie de volledige trainersstaf, en keerde coach Karim Belhocine pas woensdag terug op training. Verscheidene spelers kwamen pas op de wedstrijddag terug uit quarantaine. De voorbereiding liep helemaal in het honderd.

Bij KVK wezen ze ook op de absurditeit van het feit dat Antwerp op tweede kerstdag uitstel bekwam voor zijn wedstrijd tegen KVK en dat KVK er nu erger aan toe is dan Antwerp toen maar géén uitstel krijgt.

Gehavende teams

AA Gentcoach Hein Vanhaezebrouck noemde het gestoord om in deze omstandigheden te spelen en vroeg zich af of de profliga van de Jupiler Pro League de nationale loterij wil maken.

“Ik ben blij dat ik elf fitte spelers aan de aftrap kan brengen”, zei Belhocine voor de wedstrijd. Hij moest ook nog Selemani en Badamosi missen, die actief zijn op de Afrika Cup. Guèye was nog geblesseerd en Dewaele en De Rijck getransfereerd naar respectievelijk Standard en Zulte Waregem.

Nieuwe Japanner

De nieuwe Japanner Watanabe, geland op 2 januari, moest zo meteen voortijdig debuteren en nog wel niet op zijn positie van centrale verdediger maar als rechtsback. In de spits kreeg Messaoudi zijn kans met achter zich Mbayo, Torp en Fixelles.

Ook AA Gent miste met Ngadeu en Tissoudali twee Afrika Cupgangers. Depoitre en Odjidja waren niet fit en Okumu was er niet wegens een positieve covidtest.

De wedstrijd werd gespeeld zonder publiek, een maatregel van het Overlegcomité die minstens geldt tot 28 januari. Ook scheidsrechter Alexandre Boucaut was er niet, wegens ziekte, en werd vervangen door Wim Smet.

Dominante thuisploeg

Het gehavende KVK kwam verrassend snel op voorsprong: Mbayo begon tegen zijn ex-ploeg op de eigen helft aan een raid, hield iedereen af en klopte Bolat met een gekruist, grondscherend schot met zijn linker.

Gent domineerde, met 68 procent balbezit in de eerste helft; Kortrijk verdedigde met een laag blok en loerde op de counter, via de kaats van diepe spits Messaoudi en explosieve acties van Mbayo.

Net voor de rust kwam Gent gelijk: op een hoekschop van Kums bokste Ilic de bal in de voeten Castro-Montes en die trapte de gelijkmaker binnen. In de extra tijd verloren de bezoekers ook nog hun motor op het middenveld: Vandendriessche viel uit met spierblessure aan de kuit.

Sterke invalbeurt Kadri

Gent ging na de rust op zijn elan voort: Mboyo, ex-KVK, kopte een voorzet van Samoise van op rechts heerlijk voorbij Ilic.

Pas in het slotkwartier kon KVK dreigen. Eerst stuitte de ingevallen Kadri op Bolat en kort daarna haalde Palaversa vanop afstand gevaarlijk uit. In de extra tijd maakte Mbayo op aangeven van Kadri zelfs nog gelijk voor KVK en zorgde daarmee voor grote vreugde in het bezoekende kamp.