Kelderkraker tussen Kortrijk en Standard levert geen winnaar op

Het duel in de kelder van het klassement op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League tussen KV Kortrijk en Standard heeft zaterdagavond in het Guldensporenstadion geen winnaar opgeleverd: 1-1.

Kortrijk leek nochtans lange tijd op weg naar de zege, nadat Isaak Davies de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong had gezet. Na de pauze liet Kadri een uitstekende kans op de dubbele voorsprong liggen. Dat werd al snel cash betaald, want bij een hoekschop voor de Luikenaars nam de ingevallen Hayao Kawabe een kwartier voor affluiten het leer op de volley: 1-1.

Rode lantaarn

KV Kortrijk sprokkelt zo zijn eerste punt van het seizoen, maar blijft wel rode lantaarn. Ook Westerlo telt na vijf speeldagen slechts één punt. Standard komt dankzij de draw op twee op vijftien, daarmee staan ze op gelijke hoogte met OHL.