Keeperstrainer Stefan Toonen analyseert zijn eerste seizoen bij Cercle: “De groep straalt zoveel uit. En er zit nog veel meer in”

Cercle was voor Stefan Toonen een nieuwe stap. “Gezien de resultaten hebben we een mooi seizoen achter de rug, binnen een warme vereniging. Daarom voel ik mij er ook zo thuis. Ik zit er op mijn plek en ik ben blij dat ik een onderdeel ben van wat we dit seizoen hebben gerealiseerd.”

Stefan Toonen vergelijkt Brugge een beetje met Den Bosch, waar hij veel tijd heeft doorgebracht. De keepertrainer betrekt een appartement nabij het Brugse station. Zondag was een vrije dag om richting het thuisfront te rijden en zijn twee voetballende zoons van tien en elf aan het werk te zien in de voetbalschool van JG4IT in Zaltbommel. “Na de match op Standard was ik om twee uur thuis, vier uur later zat ik ‘s morgens al in de auto”, vertelt de 39-jarige Nederlander die vorig seizoen in India actief was, op het hoogste niveau bij Bengaluru FC. “Ik vergelijk mijn periode daar sportief een beetje met mijn eerste jaar Cercle. Ook daar stonden we laatste en werden uiteindelijk nog zesde. Zij het zonder play-offs. Dat was voor de eerste vier.”

Hoe was het werken binnen de huidige trainersstaf?

“Ik ben dankbaar en trots dat ik die vier doelmannen had. De klik met hen onderling, hoe zij mij hebben ontvangen en hoe wij het afgelopen seizoen gewerkt hebben, is gewoon fantastisch. Daarnaast probeer ik een beetje een tussenfiguur te zijn in de relatie tussen de keepers en hoofdzakelijk de verdedigers.”

Had jij die ommekeer onder Miron Muslic verwacht?

“De eerste weken met Miron als hoofdtrainer stond er wel iets te gebeuren. Er kwam voor de spelers meer duidelijkheid dan voorheen. Mirons grootste troef is dat hij binnen een structuur naar iedereen toe heel duidelijk is. Zowel naar de spelers als de staf. Hoe er gepresteerd moet worden, wat er van ons verwacht wordt. Dat was toen nodig als basis om in deze competitie te overleven. Dit heeft ervoor gezorgd dat er maar één weg was. Die omhoog.”

Hoe kan je het huidige Cercle omschrijven?

“Jong, dynamisch en bereid alles te doen om het hoogst haalbare eruit te halen. De groep straalt zoveel uit. Er zit zoveel in. Zelfs nog meer. Het enige gemis is misschien de ervaring. Als we zoveel mogelijk de kern bij elkaar kunnen houden wat lastig zal worden na zo’n fantastisch seizoen kan je bouwen. Die ervaring komt dan ook en dit gaat nog meer punten opleveren. Wij kunnen iedere ploeg verslaan. Dat hebben we de groep voortdurend meegegeven. Uiteindelijk is dat ook gebleken. We verloren maar van een ploeg twee keer: Antwerp. En die worden straks misschien wel kampioen.”

Wat is de rol van de keepers in het pressingsysteem van Cercle?

“Zo belangrijk dat de ruimte achter de laatste linie voor hen bespeelbaar moet blijven. Inschatten hoe hoog ze moeten staan. Welke bal voor hen is of voor de verdedigers. Plus dat ze een goede trap nodig hebben. Wij spelen bijna alle ballen lang. Er wordt zelden opgebouwd. Onze keeper moet dusdanig zo nauwkeurig de bal verwerken dat we vanaf daar ons spel kunnen spelen.”

Dat is iets wat op training dagelijks terugkomt?

“Het trappen doen we altijd na de training. Ze krijgen van mij zes ballen. Daar moeten ze het mee doen. Kwaliteit leveren en klaar. Het heeft geen zin om er twintig te leveren die allen de mist ingaan. Dit gaat vanaf de grond, in de lucht, centraal, vanaf de zijkant, terugspeelballen, kaatsen. Al het soort ballen waar lang op getrapt moet worden.”

Tevreden over het werk van Radoslaw Majecki?

“De hele voorbereiding hadden we met de andere keepers gedaan. Een week voor de competitie begon, kwam hij daar dan bij. Na een lastige beginperiode heeft hij op een gegeven moment de knop omgedraaid. Ik denk na de penalty die hij net voor de rust stopte tegen Charleroi. Vanaf dan viel alles samen, kreeg hij erkenning. Hij werd één van Cercle. Dit heeft zich nadien verder ontwikkeld op trainingskamp. Vanaf dan ging het in stijgende lijn, met zeer goede statistieken. Zaterdag speelt hij wellicht zijn laatste match.”

Dan is er Warleson?

“Wat hij heeft gepresteerd, wat hij heeft moeten doormaken. Chapeau! Hij stond er altijd. Was iedere training aanwezig. Nooit geblesseerd. Steeds goedgehumeurd met een maximale inzet. Daarbij heeft hij enkele matchen gespeeld, waarin hij het fantastisch deed. Zo iemand wil je als keepertrainer in je groep. Ik beschik over twee volwaardige eerste doelmannen. Dat is fijn werken. Anderzijds lastig. We willen Warleson meer geven waar hij gezien zijn prestaties recht op heeft. Alleen: Majecki is momenteel de nummer één. Het is nu aan Warleson om te tonen dat hij die plaats kan innemen. En daar heb ik alle vertrouwen in.”

En Sébastien Bruzzese en Bas Langenbick?

“Sébastien heeft zich prima ontwikkeld. Op persoonlijk vlak, maar ook conditioneel. Wat voor mij heel belangrijk is. Bij de U23 speelde hij goede matchen en een rol, zodat zij dit weekend de finale van de eindronde spelen. Ik beschouw hem een beetje als mijn assistent. Bepalend in mijn trainingen, zonder dat ze mijn stem horen. Dat is wel fijn. Bas heeft als jongste uiteraard de meeste stappen gezet. Logisch omdat hij vorig seizoen bijna geen keeperstraining kreeg en dit seizoen alle trainingen met de A-kern meedeed. Hij is perfectionistisch. Zo bezig met zijn vak. Hij neemt alles op en gaat ermee aan de slag. Het is nu aan hem om de keepers boven hem in de hiërarchie verder uit te dagen.” (ACR)