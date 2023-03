Kandidaat-investeerders voor KVO: club straks in Chinese handen?

Krijgt KV Oostende straks nieuwe geldschieters? Volgens de Britse krant The Guardian tonen de Chinese investeerders achter Premier League-club Wolverhampton interesse om centen in KV Oostende te pompen. Maar de Chinezen zijn niet alleen.

In het voorjaar van 2020 nam de Ostend Investment Company de aandelen van Marc Coucke over. In die OIC zitten vooral Amerikaanse investeerders, onder meer via de Pacific Media Group. Zij lijken nu open te staan voor biedingen van nieuwe geldschieters. Eén daarvan luidt naar de naam Fosun, een Chinese groep die ook al ‘renminbi’ en ponden pompt in Wolverhampton Wanderers, een club uit de Engelse Premier League. Binnenkort zouden ze ook de oversteek maken naar Oostende voor aftastende gesprekken. Fosun wil op die manier een netwerk van clubs uitbouwen, net zoals PMG en co al doen met onder andere KVO, Nancy (Frankrijk), Den Bosch (Nederland), Kaiserslautern (Duitsland) en Esbjerg (Denemarken).

Toch zijn er nog andere geïnteresseerden. Zo bracht een delegatie van Bournemouth, ook een ploeg uit de Engelse hoogste klasse, al een bezoek aan de faciliteiten van KVO. Maar ook in Vlaanderen zijn er kandidaat-investeerders, zo luidt het. Wordt dus ongetwijfeld vervolgt.

KV Oostende zelf reageert niet op de berichten. “De focus ligt op het behalen van de licentie en het sportieve behoud”, is de korte boodschap. De club kan het geld goed gebruiken, want naar verluidt zou er een financieel tekort zijn van zo’n 5 miljoen euro, al benadrukte KVO meteen na het uitbreken van dat nieuws dat er geen sprake is van een faillissement of financieel wanbeheer.