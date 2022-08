Kanaries smeren KV Oostende tweede nederlaag op rij aan

KV Oostende kon geen revanche pakken voor de 1-3-nederlaag tegen Gent vorige week. Tegen een stug Sint-Truiden ging KVO voor de tweede week op rij de boot in: 0-1. Tekenend waren het gebrek aan tempo en doelrijpe kansen.

Yves Vanderhaeghe voerde enkele wissels door in vergelijking met de thuismatch tegen Gent. Kenny Rocha vloog naar de bank, Sieben Dewaele kreeg een eerste basisstek. Achterin geen Zech Medley, wel Fanos Katelaris naast Anton Tanghe en Osaze Urhoghide. Voor Makhtar Gueye was er geen plaats in de wedstrijdkern, hij schermt met buitenlandse interesse. Bij Sint-Truiden mocht nieuwkomer Shinji Okazaki, met Leicester nog kampioen in de Premier League, meteen starten.

De match begon behoorlijk kalm en kwam pas ne een tiental minuten wat op gang. Kagawa kopte zachtjes in de handen van Hubert, daarna kwam Brüls een teen te kort om een voorzet in doel te duwen. Sint-Truiden had licht overwicht en behalve schuchtere pogingen van Albanese en D’Haese begon Oostende vrij mak aan de wedstrijd. Vlak voor het einde van het eerste kwart slikte KVO een knullige goal: Leister tikte een hoekschop voorbij alles en iedereen, Hubert leek te schrikken van de bal zo laat te zien aankomen.

© (Foto BELGA)

KVO leek geen vuist te kunnen maken tegen het lage Truiense blok en kreeg maar geen tempo in het spel. Een lage schuiver van Ambrose bijna tien minuten na de goal was de eerste noemenswaardige reactie. Veel slordigheden, dat ook. Op bepaalde omschakelingsmomenten werden ook de verkeerde keuzes gemaakt, getuige een pass van Albanese pal in de voeten van een tegenstrever terwijl Ambrose centraal een boulevard aan ruimte had. Diezelfde Ambrose – toch weer bezig aan een oerdegelijke partij – wist in blessuretijd Schmidt nog eens te bedreigen.

Beterschap bij het begin van de tweede helft: Oostende ging meteen hoger spelen en druk zetten. Maar het gevaar kwam van de overkant: de kwieke Hashioka met de sprint en een hard schot voorlangs. Het vuur aan de lont? Wel nee, het tempa zakte weer als een pudding ineen, de afval in het spel stapelde zich weer op.

Een driedubbele wissel voorbij het uur moest de strijd weer aanwakkeren – McGeehan maakte z’n wederoptreden, Hornby debuteerde. Maar echt gevaar? Daarvoor moeten we al doorspoelen naar het slot van de match. Met de moed der wanhoop trok KVO naar voren, maar geen enkele lang bal of voorzet kwam aan. Gevolg: een tweede nederlaag op rij en Oostende staat na een 6 op 9 weer met beide voeten plat op de grond.

Voor de Kustboys wachten nu twee lastige uitmatchen op Leuven en Standard.