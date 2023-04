Kan Vincent Mannaert nog functioneren als ceo van Club Brugge? “Echt niet het type dat al om 10 uur aan de fles zat”

De reeks klachten bij de vertrouwenspersoon van Club Brugge over het alcoholmisbruik van ceo Vincent Mannaert die uitlekten: het was een bommetje. De vraag blijft ondertussen sudderen: kan/wil/mag Mannaert als ceo van blauw-zwart aanblijven? Ingewijden: “Hij zal zelf nooit opgeven.”

Hoewel… een bommetje: de ceo van Club Brugge was afgelopen twaalf jaar al víjf keer veroordeeld voor dronken rijden. Het is huiveringwekkend en veelzeggend over het moreel kompas in het topvoetbal dat hij pas nu, in volle sportieve crisis, écht door de Raad van Bestuur op de vingers werd getikt. Los van de gerechtelijke veroordelingen kende iedereen binnen de club Mannaerts probleem. Dat ook bekend was bij journalisten en volgers – er bereiken ons meerdere wilde verhalen maar op een uitzondering na werd er over gezwegen.

Controlefreak

Niet eens in eerste instantie omdat iedereen beducht was er publiekelijk over te schrijven of te praten: Mannaert (48) is een controlefreak die álles bepaalt bij Club en élk interview controleert die krijg je niet graag tegen jou. Eerder omdat het zowel extern als intern werd beschouwd als een privéprobleem. Want Vincent Mannaert is een voorbeeld van een ceo die ondanks zijn alcoholverslaving schijnbaar perfect functioneerde. En uitzonderlijk succesvol was. Dat zijn drankprobleem pas nu naar boven komt, heeft volgens ingewijden maar één reden: de sportieve crisis.

Sinds maart 2011 had Mannaert in tandem met voorzitter Bart Verhaeghe bij Club een wat hij noemt prestatiecultuur geïnstalleerd die van blauw-zwart een topclub vijf landstitels, 1/8ste finales Champions League – én een topmerk en topbedrijf maakte. Het aantal werknemers is gestegen van 136 naar 220, het eigen vermogen bedraagt momenteel 80 miljoen euro.

Hannes D’Hoop, die bij Club van 2016 tot 2021 als Legal Officer voor Mannaert werkte, neemt dan ook zijn verdediging op zich. “Ik kan alleen maar zeggen dat hij ondanks zijn probleem nóóit echt uit zijn rol is gevallen. Ik heb nog altijd alle bewondering voor Vincent: de hardst werkende voetballeider die ik ken, de strafste en meest kritische ook. Uiterst intelligent ook en vaak met de juiste, revolutionaire ideeën, ook binnen de Pro League.”

Een andere stem is die van Guilian Preud’homme, ceo van Club NXT die nog geen maand geleden in Het Laatste Nieuws zijn bewondering voor zijn baas verwoordde: “Hij is echt iemand naar wie ik opkijk. Vincent heeft zoveel kennis en daadkracht. Hij ziet alles helder, daagt ons uit én hij steunt ons.”

Bovenmenselijke recuperatie

Nog volgens ingewijden ziet Mannaert alles helder… Ook na lunches waarin hij al te diep in het glas had gekeken. Maar na een uurtje was Mannaert weer helemaal helder, zijn recuperatievermogen is naar verluidt ‘bovenmenselijk’.

Maar hij is bovenal uiterst competitief. D’Hoop: “Dat zeker. Maar al kon Vincent hard zijn voor zijn medewerkers, volgens mijn ervaring bleef hij altijd inhoudelijk correct. Veeleisend, ook voor zichzelf, want ceo zijn van Club Brugge is pure topsport. Doodjammer natuurlijk dat hij af en toe die uitlaatklep nodig had, maar hij was echt niet het type dat al heimelijk om 10 uur ’s ochtends aan de fles zat. Hand op het hart, over het werk van Vincent kan ik alleen maar positief zijn. Het vergt trouwens ook moed om zo openhartig te spreken over zijn probleem.”

“Men gooit nu alles op een hoop en dat is niet correct” – Hannes D’Hoop, ex-legal officer Club

D’Hoop doelt op het interview in Humo waarin Mannaert open en bloot biechtte over zijn alcoholverslaving. Die ‘vlucht vooruit’ is volgens insiders een staaltje van hoe sterk hij communicatief is. Wordt dan verwoord: ‘hij weet als geen ander de media te bespelen.’

Vraag is nu of Mannaert die samen met Verhaeghe, Lotus-ceo Jan Boone en zakenpartner Peter Vanhecke aandelen in de club bezit, nog kan/wil/mag aanblijven. Tot tegenbericht wél. Met één duidelijke voorwaarde: geen enkel incident meer. 0,0 procent alcohol, nultolerantie.

Insiders twijfelen er niet aan dat hij zelf, hoezeer ‘verbrand’ ook, wil aanblijven. Ook in de zaak Propere Handen – voor de betichting van valse facturen troffen hij en Verhaeghe al een minnelijke schikking – bleef hij strijdbaar. En nadat hij in de zomer van 2021 had gecasht op de verkoop van aandelen aan het Amerikaanse Orkila, bleef hij naar verluidt even gedreven.

Therapie zonder succes

Al ging hij in die periode al in therapie. Zonder veel succes blijkbaar, de incidenten bleven zich opstapelen. In januari 2022 een publieke dronken tirade tegen coach Alfred Schreuder, in oktober op enkele dagen tijd na de thuiswedstrijden tegen Porto (0-4) en Oostende (een moeilijke 4-2 zege) tegen de spelers. De spelers die intussen in Westkapelle al eens lacherig durven doen over hun grote baas. Het waren letterlijk de druppels te veel, niet langer meer te tolereren door Verhaeghe, gevolgd door de Raad van Bestuur. De klachten kwamen bij vertrouwenspersoon Ignaas Vervisch terecht.

Wellicht niet toevallig op het moment dat Club voor het eerst in zijn geschiedenis naast Play-off 1 dreigt te grijpen – wat ‘schandelijk’ zou zijn volgens aanvoerder Hans Vanaken. En na de mislukte beursgang, foute transfers, dramatische trainerswissels… D’Hoop: “Men gooit nu alles op een hoop en dat is niet correct.”