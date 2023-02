Kan KV Oostende Operatie Redding inzetten tegen zoekend Anderlecht? Kustboys tegen Mauves biedt altijd spektakel

KV Oostende kon tegen KV Kortrijk voor een zevende competitiematch op rij niet winnen. Als het tegen de rechtstreekse concurrenten niet lukt, dan maar tegen de recordkampioen? Want vrijdagavond kijkt KVO het in wederopbouw zijnde Anderlecht in de ogen.

Volgt er nog eens een ouderwets magisch avondje aan zee? Positief: de Kustboys zijn tegen de Brusselaars al drie thuismatchen ongeslagen.

28 november 1993: KV Oostende – Anderlecht 1-3

In het eerste seizoen op het hoogste niveau zorgde de komst van Anderlecht voor een volgepakt Albertpark: 9.500 toeschouwers. De landskampioen kende weinig moeite met KVO, dat desondanks knap weerwerk bood onder impuls van de iconische trainer Raoul Peeters. Bruno Versavel en John Bosman voor de rust en Philip Haagdoren na de pauze velden het verdict. Toch milderde Oostende nog in de slotfase dankzij een goal van Middelkerkenaar Björn Renty. Een memorabel moment voor zowel KVO als Renty, die het vanuit de provinciale reeksen met Gold Star Middelkerke tot eerste klasse schopte. KVO kende dat seizoen een sterk jaar, deed tot op het einde mee voor Europees voetbal en eindigde finaal zevende. Op de op twee na laatste speeldag werd ook in Brussel verloren, met 2-0.

12 februari 2005: Anderlecht – KV Oostende 0-1

Zes onderlinge duels later delfde KVO het onderspit tegen de Mauve zonder ook maar één keer te scoren. Ook bij de start van het seizoen 2004-2005 ging de thuismatch verloren, alweer met 1-3. Jürgen Landuyt scoorde toen voor de kustploeg. Maar het was de verplaatsing naar Brussel op een winterse zaterdagavond die de wereld rondging. Halfweg de eerste helft knalde linksback Marco Nijs vanuit een quasi onmogelijke hoek – tussen de kleine en grote rechthoek, op drie meter van de achterlijn – tegen de paal en binnen. Anderlecht, met onder andere Olivier Deschacht, Vincent Kompany, Walter Baseggio, Mbo Mpenza en Nenad Jestrovic, zou het doel van Dimitri Habran nog fel bestoken, maar KVO hield stand. Nijs zelf kreeg op het uur rood, maar dat bedierf de pret niet. Anderlecht-verdediger Glen De Boeck zei toen dat zijn ploeg altijd met 4-0 of 5-0 moest winnen, wat KVO’er Paul Okon bestempelde als een gebrek aan respect. Trainer Herman Vermeulen en assistent Guy Ghysel konden niet verhinderen dat KVO finaal weer zou degraderen.

16 augustus 2015: KV Oostende – Anderlecht 3-1

De terugkeer van KVO naar eerste klasse bracht aanvankelijk weinig geluk. In de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 werd vier keer stevig verloren: 0-3, 4-0, 0-2 en 3-0. Maar op de vierde speeldag van 2015-2016 maakten trainer Yves Vanderhaeghe en onder meer Fernando Canesin, Franck Berrier, David Rozehnal en Didier Ovono indruk door Anderlecht met duidelijke cijfers in te blikken. Knowledge Musona (nu Al-Tal in Saudi-Arabië, red.) scoorde twee keer, Gohi Bi Cyriac lukte één doelpunt en Antonio Milic scoorde een owngoal. In de terugronde in Brussel bleef het bij 1-1 en zette KVO koers naar een historische vierde plaats en eerste ticket ooit voor play-off 1.

Anderlecht klopte KV Oostende 22 keer in 32 ontmoetingen sinds de jaren negentig

24 april 2016: KV Oostende – Anderlecht 4-2

Omdat het Albertpark stevige verbouwingen onderging, week KVO uit naar Schiervelde in Roeselare. Amper 5.000 toeschouwers waren getuige van misschien wel de strafste match tussen beide ploegen. Aan de rust stond Anderlecht al drie goals in het krijt via Joseph Akpala, een eigendoelpunt van Bram Nuytinck en Yassine El Ghanassy. Intussen braken de Anderlecht-supporters het stadion net niet af, maar dat deerde KVO niet. Nog eens El Ghannassy (sinds vorige zomer clubloos, red.) legde de eindstand vast. KVO greep finaal naast een Europees ticket, maar de hoogdagen van de club waren ingezet, onder meer met een bekerfinale in 2017.

28 juli 2019: Anderlecht – KV Oostende 1-2

De eerste speeldag van het seizoen stond vollédig in het teken van de terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht, waar Marc Coucke dan al met de scepter zwaaide sinds zijn pikante overstap van KVO naar Brussel in december 2017. Ook in de media slechts voor één iemand aandacht: Kompany. Maar daar had KVO lak aan. Michel Vlap bracht RSCA al na een kwartier op voorsprong, maar Ronald Vargas hing de bordjes snel gelijk. In het slotkwartier mikte Fashion Sakala de 1-2 in doel en zo schonk hij de Noor Kare Ingebrigtsen (nu technisch directeur bij de Noorse tweedeklasser Asane, red.) een droomdebuut.

1 december 2019: KV Oostende – Anderlecht 3-2

Het zou een horrorjaar worden voor Anderlecht tegen KVO, want ook de terugmatch aan de kust ging verloren. Bij de rust stond het al 2-0 na goals van Akpala en Michiel Jonckheere. Andrew Hjulsager tekende voor de derde goal. Het zou tot dusver de laatste Oostendse zege zijn tegen Anderlecht. Er viel ook naast het veld veel te beleven. Een interview van nieuwbakken KVO-voorzitter Frank Dierckens in De Zevende Dag viel slecht bij Coucke. Enkele protestspandoeken en een akkefietje tussen beide entourages zorgden ervoor dat Coucke al tijdens de rust het stadion verliet. Het zou de latere gesprekken over de stadionhuur geen deugd doen, al viel alles uiteindelijk wel in z’n plooi.

26 september 2021: KV Oostende – Anderlecht 2-2

Voorlopig de laatste keer dat Oostende punten zou rapen tegen de Brusselaars. De match vertoonde veel gelijkenissen met het treffen in het seizoen 2020-2021: de score was toen ook 2-2. Coaches van dienst waren Alexander Blessin en Vincent Kompany en KVO gaf telkens een dubbele voorsprong te grabbel. Deze match was evenwel een keerpunt. Na twee goals van Makhtar Gueye (nu bankzitter en zonder goals bij de Spaans tweedeklasser Zaragoza, red.) én een rode kaart voor Mauve-spits Christian Kouamé leek een zekere zege in de maak. Maar Joshua Zirkzee kort na het uur en Benito Raman in de slotfase sloegen de thuisfans met verstomming. Geen man overboord, maar wel een mentale tik. KV Oostende zou dat seizoen, net als nu, moeten vechten voor het behoud.